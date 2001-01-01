Футбол
Четыре клуба предложили за Фелиша по 120 млн евроЕвро-футбол.ру 01:51
Источник отмечает, что заполучить 19-летнего португальца в свои ряды хотят сразу четыре европейских топ-клуба. Все неназванные претенденты предложили лиссабонцам за трансфер игрока по 120 миллионов евро.
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Политика
Названо имя пресс-секретаря Зеленского
Обновлено в 05:58
Футбол
Жена Новосельцева рассказала, что он болел против России на ЧМ
Обновлено в 02:47
Общество
В Хабаровске начали голодовку воспитанники детских домов
Обновлено в 04:03
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Запорожская АЭС отключила пятый энергоблок
На Украине Запорожская атомная электростанция отключила энергоблок №5 от энергосети для проведения планового среднего ремонта.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
Трамп призвал Россию прекратить «бомбардировки» Идлиба
Президент США Дональд Трамп заявил, что «слышал» о том, что Россия, Сирия и Иран якобы ведут «бомбардировки сирийской провинции Идлиб», и потребовал от трёх стран прекратить подобные действия.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Неймару грозит до пяти лет тюрьмы по делу об изнасиловании
Нападающему "ПСЖ" Неймару грозит до пяти лет тюрьмы.
Обновлено в 05:00
Гаджеты
Huawei приобрела российскую технологию в сфере распознавания лиц
Китайский производитель Huawei купил технологии российской компании в области распознавания лиц.
Обновлено в 05:02
Футбол
Фанат «Ливерпуля» пропал в Мадриде после финала Лиги чемпионов
Болельщик «Ливерпуля» Макоули Нигас пропал после финального матча Лиги чемпионов, в котором его команда победила «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. Как сообщает Plymouth Live, 23-летний фанат отправился в столицу Испании вместе со своим отцом.
Обновлено в 04:22
Общество
Более 140 выпускников удалили с ЕГЭ за нарушения
Во время первого этапа сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) более чем 140 выпускников были удалены за нарушения.
Обновлено вчера в 09:17
Транспорт
Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро
Обновлено в 05:38
Авто
Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross
Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Гаджеты
Oppo и Xiaomi показали прототипы смартфонов с фронтальной камерой, скрытой под дисплеем
Oppo показала прототип мобильного телефона, фронтальная камера которого спрятана под экраном.
Обновлено в 06:06
Авто
В России стартовали продажи нового Kia Soul
Дилеры KIA в России начинают продажи кроссовера KIA Soul третьего поколения.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Число пострадавших после взрывов в Дзержинске может увеличиться
Обновлено 01 июня в 17:37
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
ЖКХ
Минстрой России предложил отказаться от установки счетчиков тепла
Издание отмечает, что поводом для предложения послужили злоупотребления граждан, которые полностью перекрывают вентили в своих квартирах, перекладывая тем самым платежи за тепло на плечи своих соседей, и за их счет обогревают свои помещения.
Обновлено в 03:51
Политика
В Израиле умер последний участник восстания в Собиборе
В Израиле скончался Семен Розенфельд – последний выживший участник восстания в концлагере "Собибор" в 1943 году, передает ТАСС.
Обновлено в 05:11
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи в ходе торгов на бирже обновил исторический максимум, превысив 2700 пунктов.
Обновлено в 05:36
Футбол
Франц Беккенбауэр: «С нетерпением жду, когда Клопп придет в „Баварию“»
Почетный президент «Баварии» Франц Беккенбауэр заявил, что хотел бы видеть главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на посту наставника мюнхенской команды.
Обновлено в 04:48
Происшествия
В Петербурге мужчина разбил трубой машину после конфликта на дороге
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в повреждении автомобиля водителя Renault, с которым у него произошел конфликт на дороге в Пушкинском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 05:20
Политика
Александр Усс прокомментировал слова главы Счетной палаты об угрозах
Губернатор края Александр Усс прокомментировал выступление главы Счетной палаты Татьяны Давыденко об угрозах, связанных с отчетными документами о деятельности минлесхоза.
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Амурской области мальчик умер во время зарядки в лагере
В Амурской области во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере «Колосок» умер мальчик 2005 года рождения.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией
Мэр Харькова Геннадий Кернес считает, что Украине нужно начать прямые переговоры с Россией.
Обновлено в 00:59
Политика
Путин проведет встречу с главой Минэкономразвития
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Министерства экономического развития Максимом Орешкиным, сверит часы по макроэкономическому развитию страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Политика
Трамп прибыл с государственным визитом в Великобританию
Президент США Дональд Трамп вместе со своей женой Меланьей прибыл в понедельник в Великобританию с государственным визитом.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Учения НАТО Saber Guardian 2019 начались в Румынии
Обновлено в 04:21
Наука
Кофе признали безопасным для артерий
У некоторых людей из третьей группы количество выпиваемого в день кофе достигало 25 чашек, но средний показатель в ней равнялся пяти чашкам.
Обновлено в 03:00