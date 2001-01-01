Футбол

Четыре клуба предложили за Фелиша по 120 млн евроЕвро-футбол.ру 01:51

1 фото
Источник отмечает, что заполучить 19-летнего португальца в свои ряды хотят сразу четыре европейских топ-клуба. Все неназванные претенденты предложили лиссабонцам за трансфер игрока по 120 миллионов евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Четыре клуба предложили за Фелиша по 120 млн евро

Евро-футбол.ру01:51

Четыре клуба готовы купить юниора «Бенфики» Фелиша

Советский спортвчера в 18:12

Четыре клуба предложили за 19-летнего Фелиша по € 120 млн

Чемпионатвчера в 17:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 06:10, Ашберн
Политика

Названо имя пресс-секретаря Зеленского

Обновлено в 05:58
Футбол

Жена Новосельцева рассказала, что он болел против России на ЧМ

Обновлено в 02:47
Общество

В Хабаровске начали голодовку воспитанники детских домов

Обновлено в 04:03
Общество

Запорожская АЭС отключила пятый энергоблок

На Украине Запорожская атомная электростанция отключила энергоблок №5 от энергосети для проведения планового среднего ремонта.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие

Трамп призвал Россию прекратить «бомбардировки» Идлиба

Президент США Дональд Трамп заявил, что «слышал» о том, что Россия, Сирия и Иран якобы ведут «бомбардировки сирийской провинции Идлиб», и потребовал от трёх стран прекратить подобные действия.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Неймару грозит до пяти лет тюрьмы по делу об изнасиловании

Нападающему "ПСЖ" Неймару грозит до пяти лет тюрьмы.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В СК рассказали о гибели экс-военного в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:42
Гаджеты

Huawei приобрела российскую технологию в сфере распознавания лиц

Китайский производитель Huawei купил технологии российской компании в области распознавания лиц.
Обновлено в 05:02
Футбол

Фанат «Ливерпуля» пропал в Мадриде после финала Лиги чемпионов

Болельщик «Ливерпуля» Макоули Нигас пропал после финального матча Лиги чемпионов, в котором его команда победила «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. Как сообщает Plymouth Live, 23-летний фанат отправился в столицу Испании вместе со своим отцом.
Обновлено в 04:22
Общество

В Екатеринбурге осуждена одна из активисток движения в защиту сквера

Обновлено в 05:26
Общество

Более 140 выпускников удалили с ЕГЭ за нарушения

Во время первого этапа сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) более чем 140 выпускников были удалены за нарушения.
Обновлено вчера в 09:17
Транспорт

Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро

Обновлено в 05:38
Авто

Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross

Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Гаджеты

Oppo и Xiaomi показали прототипы смартфонов с фронтальной камерой, скрытой под дисплеем

Oppo показала прототип мобильного телефона, фронтальная камера которого спрятана под экраном.
Обновлено в 06:06
Авто

В России стартовали продажи нового Kia Soul

Дилеры KIA в России начинают продажи кроссовера KIA Soul третьего поколения.
Обновлено в 00:47
Происшествия

Число пострадавших после взрывов в Дзержинске может увеличиться

Обновлено 01 июня в 17:37
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
ЖКХ

Минстрой России предложил отказаться от установки счетчиков тепла

Издание отмечает, что поводом для предложения послужили злоупотребления граждан, которые полностью перекрывают вентили в своих квартирах, перекладывая тем самым платежи за тепло на плечи своих соседей, и за их счет обогревают свои помещения.
Обновлено в 03:51
Политика

В Израиле умер последний участник восстания в Собиборе

В Израиле скончался Семен Розенфельд – последний выживший участник восстания в концлагере "Собибор" в 1943 году, передает ТАСС.
Обновлено в 05:11
Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи в ходе торгов на бирже обновил исторический максимум, превысив 2700 пунктов.
Обновлено в 05:36
Футбол

Франц Беккенбауэр: «С нетерпением жду, когда Клопп придет в „Баварию“»

Почетный президент «Баварии» Франц Беккенбауэр заявил, что хотел бы видеть главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на посту наставника мюнхенской команды.
Обновлено в 04:48
Происшествия

В Петербурге мужчина разбил трубой машину после конфликта на дороге

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в повреждении автомобиля водителя Renault, с которым у него произошел конфликт на дороге в Пушкинском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 05:20
Политика

Александр Усс прокомментировал слова главы Счетной палаты об угрозах

Губернатор края Александр Усс прокомментировал выступление главы Счетной палаты Татьяны Давыденко об угрозах, связанных с отчетными документами о деятельности минлесхоза.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Амурской области мальчик умер во время зарядки в лагере

В Амурской области во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере «Колосок» умер мальчик 2005 года рождения.
Обновлено вчера в 23:13
Политика

Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией

Мэр Харькова Геннадий Кернес считает, что Украине нужно начать прямые переговоры с Россией.
Обновлено в 00:59
Политика

Путин проведет встречу с главой Минэкономразвития

Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Министерства экономического развития Максимом Орешкиным, сверит часы по макроэкономическому развитию страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Политика

Трамп прибыл с государственным визитом в Великобританию

Президент США Дональд Трамп вместе со своей женой Меланьей прибыл в понедельник в Великобританию с государственным визитом.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие

Учения НАТО Saber Guardian 2019 начались в Румынии

Обновлено в 04:21
Наука

Кофе признали безопасным для артерий

У некоторых людей из третьей группы количество выпиваемого в день кофе достигало 25 чашек, но средний показатель в ней равнялся пяти чашкам.
Обновлено в 03:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бенфика
Португальский футбольный клуб
Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 35-кратный чемпион Португалии, 28-кратный обладатель Кубка и 5-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное