Четыре клуба предложили за Фелиша по 120 млн евроЕвро-футбол.ру 01:51

Источник отмечает, что заполучить 19-летнего португальца в свои ряды хотят сразу четыре европейских топ-клуба. Все неназванные претенденты предложили лиссабонцам за трансфер игрока по 120 миллионов евро.

Четыре клуба предложили за Фелиша по 120 млн евро

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