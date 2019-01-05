с чего всё началось

Дэвид Уилан, брат арестованного в Москве по обвинению в шпионаже Пола Уилана, подтвердил, что у его родственника есть паспорта четырех стран. Об этом сообщает РИА "Новости". Дэвид Уилан рассказал, что ему известно о гражданстве четырех стран у брата.

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