Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список молодых игроков, которые, по версии организации, будут блистать в сезоне-2019/20. В топ-50 молодых дарований вошли четыре футболиста, выступающие в клубах Российской премьер-лиги. Никола Влашич (Хорватия, ЦСКА - 21 год).

Четыре футболиста РПЛ вошли в топ-50 молодых талантов по версии УЕФА

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