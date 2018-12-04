Футбол

Четыре футболиста «Енисея» не сыграют с ЦСКА из-за травм
Матч ТВ
02:44

Матч ЦСКА — «Енисей» состоится 8 декабря и начнется в 15:00 (мск). Эта игра станет последней для клубов в календарном году. После 16 туров чемпионата России «Енисей» идет на последнем месте с 10-ю очками.
Матч ТВ02:44

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Четыре футболиста «Енисея» не сыграют в матче с ЦСКА из-за травм

Чемпионат02:39

Четыре игрока «Енисея» из-за травм пропустят матч с ЦСКА

Советский спорт02:17

Четыре футболиста «Енисея» не сыграют с ЦСКА из-за травм

Sportbox.RU02:44

Четыре футболиста «Енисея» не сыграют с ЦСКА из-за травм

Матч ТВ02:44

Четыре футболиста «Енисея» пропустят матч с ЦСКА из-за травм

ТАСС01:16

«Енисей» отправился в Москву на матч с ЦСКА

Спорт-Экспресс00:55

Четыре игрока «Енисея» из-за травм пропустят матч 17-го тура РПЛ с ЦСКА

Sport24.ru02:14
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
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