Происшествия
Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба»Российская газета 06:38
По делу о загрязнении нефтепровода "Дружба" задержаны четыре человека, заявил министр энергетики Александр Новак. Министерство предлагает ужесточить ответственность компаний за сдачу в "трубу" некачественной нефти с 300 тысяч рублей до 2 процентов оборота.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:14, Ашберн
Происшествия
СКР объяснил, как загрязненная нефть попала в трубопровод «Дружба»
Следственный комитет России (СКР) объяснил, как загрязненная нефть попала в трубопровод «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию).
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Руководство «Барселоны» возложило цветы к мемориалу жертв «Хиллсборо»
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Ровно год назад Владимир Путин вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок.
Обновлено в 00:41
Происшествия
В Дагестане произошел пожар на АЗС
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Зарплаты на Украине вернулись к уровню 2013 года
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Игорь Стам купил жилье, чтобы тайно встречаться с любовницей
Девушка надеялась, что мужчина купил жилье для их совместного будущего, и была крайне удивлена, когда увидела Ксению.
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Общество
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Молоко в потребительской упаковке, йогурты, кефир и некоторые виды сыров войдут в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября 2019 года, часть молочной продукции войдет в систему с 1 июля.
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АПЛ назвала номинантов на награду лучшему игроку сезона
Английская премьер-лига (АПЛ) объявила о начале голосования за звание лучшего футболиста в сезоне-2018/19.
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Годом ранее убыток ЦБ составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток регулятора за последние 20 лет.
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Боевики обстреляли восемь населенных пунктов в Сирии
За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хшам провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов.
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«Руспродсоюз» назвал причины подорожания хлеба в России
Основания для роста отпускных цен на хлеб сложились в РФ еще в августе-сентябре 2018 года, главной причиной необходимости их повышения было удорожание пшеницы и муки, заявила РИА Новости представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева.
Обновлено в 13:35
Футбол
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Происшествия
Мужчина, захвативший заложников под Тулузой, открыл огонь по полиции
Мужчина, захвативший заложников в табачной лавке под Тулузой, открыл огонь по полицейским, стоящим в оцеплении, передаёт газета Figaro.
Обновлено в 12:14
Кино
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Актриса Бэлла Рэмси, исполнившая роль Лианны Мормонт, пожаловалась журналистам на то, что родители не разрешают ей смотреть сериал "Игра престолов".
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Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»
Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».
Обновлено в 10:14
Политика
На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне
Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
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Происшествия
ФСБ задержала семь членов националистической организации
«Федеральной службой безопасности РФ в рамках возбуждённого Главным следственным управлением СК России по Москве уголовного дела 7 мая в Москве, Московской области и Владимире задержаны семь активных членов националистической организации, причастных к совершению насильственных и экстремистских преступлений на территории России», — говорится в сообщении.
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ВМС Украины признали бесполезными
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Политика
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Обновлено в 12:55
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Президент Украины Петр Порошенко уволил указом от 7 мая командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Юрия Аллерова, сообщает президентская пресс-служба.
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«Нейроны покемонов» подтвердили теорию формирования зрительной коры
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Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
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