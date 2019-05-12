Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба»Российская газета 06:38

По делу о загрязнении нефтепровода "Дружба" задержаны четыре человека, заявил министр энергетики Александр Новак. Министерство предлагает ужесточить ответственность компаний за сдачу в "трубу" некачественной нефти с 300 тысяч рублей до 2 процентов оборота.

Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба»

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