Происшествия

Четырёх человек задержали по делу о загрязнении нефти в «Дружбе»News.ru 06:10

В рамках расследования дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержано четверо подозреваемых. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, в ходе следствия была определена группа компаний, которые осуществляли сдачу загрязнённой нефти в трубопровод.
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По делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека

RT на русском08:58

Арестованы четверо фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»

Известия08:44

По делу о загрязнении российской нефти задержаны четыре человека

Коммерсантъ06:01

Новак сообщил о задержаниях по делу о загрязнении нефти в «Дружбе»

РБК06:27

Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба»

ТАСС06:14

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

Взгляд.ру06:12

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержали четырех человек

РИА Новости08:40
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Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба»

КП - Беларусь08:45
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