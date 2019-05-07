Четырёх человек задержали по делу о загрязнении нефти в «Дружбе»News.ru 06:10

В рамках расследования дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержано четверо подозреваемых. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, в ходе следствия была определена группа компаний, которые осуществляли сдачу загрязнённой нефти в трубопровод.

Четырёх человек задержали по делу о загрязнении нефти в «Дружбе»

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