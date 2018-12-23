Происшествия
Четыре человека задержаны по делу о пожаре в шахте в Соликамске
Четыре человека задержаны по делу о пожаре в шахте в СоликамскеВ курсе.ру06:48
Напомним, следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту ЧП в шахте в Соликамске по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть 2 и более человек.
В курсе.ру06:48
с чего всё началось
В рамках расследования, в качестве подозреваемых задержаны: Андрей Купришкин, — горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Максим Канищев, — начальник участка № 5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Игорь Чукаев, — горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Андрей Артюхин, — начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680».Пермский интернет-журнал Звезда06:49
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Четверых задержали, дело на контроле СК России. Как в Соликамске расследуют гибель горняков в шахте
Сайт города Пермь 59.ru08:11
Следственный комитет: По делу о пожаре на шахте в Соликамске задержано четверо сотрудников подрядной организации
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