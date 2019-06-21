Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в ЗабайкальеТАСС 12:03
Четыре человека стали жертвами ДТП в Забайкальском крае, еще шестеро, в том числе двое детей, получили травмы. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе регионального управления МВД.
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Еще одна пострадавшая в ДТП с четырьмя погибшими скончалась в Забайкалье
Московский Комсомолец Чита21:40
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