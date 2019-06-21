Четыре человека погибли в ДТП в ЗабайкальеТАСС 12:03

Четыре человека стали жертвами ДТП в Забайкальском крае, еще шестеро, в том числе двое детей, получили травмы. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе регионального управления МВД.

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

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