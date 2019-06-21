Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в ЗабайкальеТАСС 12:03

Четыре человека стали жертвами ДТП в Забайкальском крае, еще шестеро, в том числе двое детей, получили травмы. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе регионального управления МВД.
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Число погибших в аварии на трассе между Читой и Арахлеем увеличилось до 5

Заб.Ру21:54

Четыре человека погибли и шестеро пострадали в ДТП в Забайкалье

Российская газета12:24

Еще одна пострадавшая в ДТП с четырьмя погибшими скончалась в Забайкалье

Московский Комсомолец Чита21:40

Число погибших после ДТП на трассе между Читой и Арахлеем выросло до пяти

Чита.Ру20:05

Число жертв в результате ДТП в Забайкалье возросло до пяти

ТАСС22:49

Жертвами ДТП в Забайкальском крае стали четыре человека

RT на русском11:57

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкальском крае

РЕН ТВ11:27
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Происшествия

В США автомобиль врезался в колонну мотоциклистов

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Политика

Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
Обновлено в 20:40
Происшествия

В Приморье сгорел склад на китайском рынке

Сообщение о возгорании на обувном складе рынка поступило на пульт пожарной охраны в 05:19 утра 23 июня.
Обновлено в 21:38
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Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Экономика

Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault

Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено в 22:13
Кино

Акула-убийца из «Челюстей» ожила

Модель акулы-убийцы из фильма "Челюсти" отреставрировали и передали в музей.
Обновлено в 19:41
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Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 03:16
Культура

Изможденная Хлебникова напала на Алибасова во время шоу Малахова

Обновлено в 10:30
Происшествия

В Тверской области катер врезался в берег

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Космос

НАСА нашло на Марсе возможные признаки жизни

Марсоход НАСА Curiosity обнаружил в среду высокое количество метана в воздухе на Марсе, что может быть признаком жизни на планете неких микроорганизмов, пишет The New York Times.
Обновлено в 22:31
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.
Обновлено в 18:21
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
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Политика

Кадыров заявил о попытке политиков в Грузии поссорить страну с Россией

Обновлено в 08:03
Общество

В Башкирии построят современный свинокомплекс

Обновлено в 22:03
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге

Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено в 17:14
Происшествия

МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»

МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24».
Обновлено в 13:16
Общество

Женщина с тысячью лиц: Мерил Стрип отмечает юбилей

Рекордсменка по номинациям на премию "Золотой глобус", трижды лауреат "Оскара", актриса, которой восхищаются коллеги, а режиссеры почитают за великую удачу заполучить ее к себе в картину, — Мерил Стрип сегодня отмечает 70-летие.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
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Samsung оснастит Galaxy A90 5G-модемом

Обновлено в 03:40
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Си Цзиньпин примет участие в саммите G-20

Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в работе 14-й встречи группы G-20 в Осаке.
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Общество

Радий Хабиров открыл «Зауралье»

В церемонии открытия приняли участие временно исполняющий обязанности главы республики Радий Хабиров и сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров.
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2 июля произойдет полное солнечное затмение

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Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
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Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

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После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

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Россия лидирует в медальном зачете Европейских игр

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Дочь Екатерины Стриженовой с отличием закончила первый курс МГУ

В этом году Александра Стриженова с отличием закончила первый курс МГУ, чем немало порадовала именитую мать.
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Политика

В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет

В ливийском Триполи в ходе столкновений между сторонниками Хафтара и центрального правительства сгорел украинский самолет АН-124, который принадлежал ливийской компании, сообщил в Facebook украинский авиаэксперт Виталий Трубников.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко»

13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
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