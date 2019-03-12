Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в БрянскеТАСС 01:40

Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска. Еще семь человек госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков.
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Александр Войтович взял на контроль расследование страшного ДТП в центре Брянска

Брянская улица04:15

По факту смертельного ДТП у автовокзала в Брянске завели уголовное дело

КП - Брянск03:51

В Брянске опубликовано видео с места страшного ДТП у автовокзала

БрянскToday04:43

Расследование ДТП у вокзала взял на контроль прокурор Брянской области

Брянские новости04:56

Появились подробности жуткого ДТП у автовокзала в Брянске

Городской телеканал (Брянск)02:05

Четыре человека погибли в ДТП в Брянске

ТАСС01:40

Прокурор области взял на контроль расследование ДТП около Автовокзала

Новости Брянска04:20
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Кино

Умер режиссер и сценарист фильмов ужасов Ларри Коэн

Коэн был режиссером, сценаристом и продюсером всех трех фильмов.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Король Испании час не мог выйти из самолета в Аргентине

Обновлено в 04:11
Общество

Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике

Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.
Обновлено в 04:38
Политика

Советский разведчик рассказал, кто мог убить Рудольфа Гесса

В интервью РИА Новости Георгий Санников рассказал, что не верит в официальную версию полета Гесса.
Обновлено в 02:24
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила 28-летняя домохозяйка

Обновлено в 01:41
Хоккей

Умер хоккейный тренер Владимир Мариничев

Хоккейный тренер Владимир Мариничев скончался в возрасте 66 лет.
Обновлено в 02:48
Политика

Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости".
Обновлено в 03:49
Экономика

Генпрокуратура предъявила претензии РЖД из-за Московского узла

Генпрокуратура раскритиковала Росжелдор и ОАО «РЖД» за их план развития Московского транспортного узла (МТУ).
Обновлено в 04:01
Происшествия

Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Путешествия

Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.
Обновлено вчера в 02:51
Экономика

Темпы роста выручки группы «Мать и дитя» замедлились вдвое

Головная компания частной сети клиник "Мать и дитя" — MD Medical Group Investments (MDMG) — сообщила об увеличении выручки по МСФО в 2018 г. на 9% до 14,9 млрд руб. Темпы роста замедлились больше чем вдвое.
Обновлено в 05:15
Политика

Вучич заявил, что Сербия не хочет вступать в НАТО

В воскресенье, 24 марта, сербский президент Александар Вучич на церемонии в память о жертвах агрессии НАТО на Югославию в 1999 году в Нише заявил, что народ Сербии не хочет членства в НАТО.
Обновлено вчера в 18:27
Общество

Влиятельный чиновник уволен из администрации Приморья

Губернатор края Олег Кожемяко освободил от занимаемой должности Надежду Кочурову - директора департамента образования и науки, сообщает DEITA.
Обновлено в 03:55
Общество

Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая

"Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.
Обновлено в 03:29
Здоровье

С начала года почти 33 тысячи украинцев заболели корью

«32 939 украинцев заболели корью с 28 декабря 2018 года до 22 марта 2019 года», — сообщили представители Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие

Источник объяснил цель визита российских военных в Венесуэлу

Обновлено в 04:00
Здоровье

Перец чили может спасти от сердечный проблем

Обновлено в 05:01
Происшествия

Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле

Обновлено в 00:16
Общество

Стало известно о климатических угрозах югу России

Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.
Обновлено вчера в 22:03
Политика

Евросоюз не проводит расследование против Порошенко

Слова лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко об антикоррупционном расследовании ЕС и США в отношении президента Украины Петра Порошенко не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 09:50
Политика

Минэнерго рассказало о транзите газа через Украину после 2020 года

Минэнерго РФ рассчитывает на договоренности с Украиной о продлении контракта на транзит газа в европейские страны после 2020 года.
Обновлено в 03:48
Происшествия

В морге в ХМАО нашли склад коробок с детским питанием

В морге города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) обнаружили склад коробок с детским питанием.
Обновлено в 05:10
Авто

Представлена тюнинг-версия электрического кроссовера NIO ES8

Ателье RevoZport разработало особенную модификацию электрического кроссовера NIO ES8.
Обновлено в 01:51
Авто

АвтоВАЗ снова модернизирует внедорожник LADA 4x4

АвтоВАЗ задумался об обновлении внедорожника Lada 4x4 текущего поколения, заводские инженеры выделили самые перспективные направления, на которые стоит обратить внимание в первую очередь, при этом изменения не будут касаться двигателя или коробки передач, они остануться прежними.
Обновлено в 03:29
Футбол

Опубликовано фото третьей формы «Реала» на сезон-2019/20, она бирюзового цвета

Портал Footyheadlines опубликовал фотографию резервного комплекта игровой формы, в котором футболисты мадридского «Реала» будут выступать в следующем сезоне.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Россия направила Польше запрос о выдаче экс-совладельца «Зимней вишни»

Генпрокуратура России направила в Польшу запрос о выдаче обвиняемого в даче взятки Вячеслава Вишневского, бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината, владевшего сгоревшим ТЦ «Зимняя вишня».
Обновлено в 05:10
Политика

В Германии хотят снять запрет на заход судов в Крым

Представители оппозиции напомнили, что до введения запрета средиземноморские и черноморские круизы с заходом в Ялту и другие порты Крыма пользовались большой популярностью у отдыхающих из ФРГ.
Обновлено в 05:10
Общество

Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
Космос

В отсеке «Союза» обнаружили пыль от сверления

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" были обнаружены следы металлической пыли, появившейся в результате сверления.
Обновлено в 04:14
Общество

Неизвестные повесили лишнюю картину в Историческом музее

Отмечается, что случившееся заметили две посетительницы, снимавшие свое посещение музея на камеру.
Обновлено вчера в 11:08
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