Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в БрянскеТАСС 01:40
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска. Еще семь человек госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков.
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