При взрыве в Париже погибли двое пожарных, передают французские СМИ. Третьей жертвой стала девушка из Испании, сообщили в МИД этой страны. Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил о четырех жертвах, но парижская префектура полиции уточнила, что погибших двое.

Жертвами взрыва в Париже стали три человека

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