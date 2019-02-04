Происшествия

Число погибших при пожаре на Никитском бульваре возросло до четырехИзвестия вчера в 22:20

Четыре человека погибли в результате крупного пожара в центре Москвы по адресу Никитский бульвар, дом 12, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Ранее МЧС подтвердило гибель двух человек, еще один житель дома считался пропавшим без вести.
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В центре Москвы при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

RT на русском00:33

В крупном пожаре в центре Москвы погибли два человека

Мослентавчера в 19:11

Главные новости к утру 4 февраля

Коммерсантъвчера в 23:05

Движение транспорта по Никитскому бульвару восстановлено

Москва 24вчера в 23:55

Открыто движение транспорта по Никитскому бульвару

Агентство Москвавчера в 23:39

Число жертв пожара на Никитском бульваре в Москве возросло до четырех

ТАССвчера в 22:11

Пожарные Западного округа спасли жизни 3 человек

На Западе Москвы01 февраля в 07:11
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Космос

Илон Маск впервые испытал двигатель для межпланетного корабля Starship

Обновлено вчера в 23:40
Музыка

Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался в возрасте 35 лет.
Обновлено 02 февраля в 23:51
Политика

На Украине рассказали об обмане Запада

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что западные страны обманули Киев. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз

«По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:01
Здоровье

Онколог назвал лучшую меру профилактики рака

Глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра Михаэль Бауманн заявил, что отказ от курения является лучшей мерой предосторожности против заболевания раком.
Обновлено вчера в 23:25
Авто

Дилеры Aurus начнут принимать заявки на автомобиль с 15 февраля

Дилерские группы "Авилон" и "Панавто" начнут с 15 февраля принимать предварительные заявки на люксовый российский автомобиль Aurus.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Самолет из-за мороза сел в Новосибирске вместо Красноярска

«Рейс 1468 компании «Аэрофлот», летевший из Шереметьево (Москва) в Красноярск, не приземлился у нас из-за морозов», — пояснил представитель аэропорта.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия

Найден исчезнувший самолет с футболистом «Кардифф сити»

Обнаружен пропавший над Ла-Маншем в прошлом месяце самолет, на борту которого находился аргентинский футболист "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, сообщил телеканал Sky News.
Обновлено вчера в 18:06
Авто

Обновленный Lada Largus появится в 2020 году

По словам руководителя отдела продаж «АвтоВАЗа» Яна Птачека, появление обновленного Lada Largus на рынке состоится не раньше 2020 года.
Обновлено вчера в 12:23
Транспорт

Уменьшенные дорожные знаки появятся по всей России

Отмечается, что в Москве до конца этого года уменьшенные дорожные знаки появятся на Арбате, в Староконюшенном, Гагаринском и Чистом переулках.
Обновлено в 00:46
Авто

Выпуск «Запорожцев» остановили на Украине

Обновлено вчера в 15:36
Происшествия

Самолет упал в жилом районе Калифорнии

Самолет упал на дома в одном из жилых районов в американском штате Калифорния. В результате инцидента погибли как минимум два человека.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

В Энгельсе из-за аварии нарушено холодное водоснабжение 600 домов

Обновлено вчера в 16:30
Общество

Москвичи смогут оплатить коммунальные услуги с помощью QR-кода

Жители Москвы смогут оплачивать коммунальные услуги с помощью QR-кода, нанесенного на единый платежный документ (ЕПД).
Обновлено вчера в 23:45
Общество

Московский зоопарк приглашает отметить День влюбленных

Московский зоопарк подготовил специальную праздничную программу ко Дню всех влюбленных (14 февраля), сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:56
Общество

Психиатр назвала признаки зависимости от соцсетей

Как рассказала "РИА Новости" психиатр из Германии, доктор наук Ирис Хаут, особенно этому подвержены дети и подростки, поэтому родители должны обратить внимание на их поведение.
Обновлено вчера в 21:42
Экономика

Компании Tesla грозит банкротство через месяц

Компания Tesla Илона Маска через месяц должна будет заплатить 920 миллионов долларов по облигациям.
Обновлено вчера в 23:26
Театры

Скончался актер Анатолий Артемов

Как сообщает Молодежный театр на Фонтанке, в котором работал артист, Артемов скончался 3 февраля.
Обновлено в 00:50
Здоровье

Минздрав заявил о росте случаев заболевания раком в России

В 2018 году было диагностировано более 18 миллионов новых случаев онкологических заболеваний, при этом почти 10 миллионов человек скончались от этой болезни.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

Задержан владелец попавшего в ДТП под Калугой автобуса

Задержан владелец автобуса, попавшего в ДТП в Калужской области.
Обновлено вчера в 14:39
Космос

Появилось изображение первого в РФ гиперзвукового космического дрона

Появилось изображение модели первого в России многоразового летательного аппарата, предназначенного для полетов в атмосфере и космосе на гиперзвуковых скоростях.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия

Цеповяза из амурской колонии перевели в СИЗО Хабаровска

Член банды Цапков Вячеслав Цеповяз, отбывающий длительный срок лишения свободы, переведен из колонии в следственный изолятор Хабаровска.
Обновлено 01 февраля в 06:57
Происшествия

Челябинский облсуд выпустил из СИЗО Михаила Смирнова

Челябинский областной суд 4 февраля, рассмотрев в апелляционном порядке материал досудебного производства в отношении Михаила Смирнова, изменил постановление Центрального районного суда Челябинска от 24 января 2019 года, которым обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 19 февраля 2019 года.
Обновлено в 00:32
Кино

Вышел новый тизер блокбастера «Мстители: Финал»

Marvel Studios выпустили к «Супербоулу» первый ТВ-ролик супергеройского блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено в 00:19
Здоровье

Роспотребнадзор призвал ЕАЭС обезопасить продукты от глицидола

В Роспотребнадзоре заявили, что Евразийский экономический Союз (ЕАЭС) должен обезопасить продукты и детское питание от глицидола.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия

Рэпера 21 Savage захотели выслать из США

В Атланте (штат Джорджия, США) за нарушение миграционного законодательства арестован рэпер 21 Savage (настоящее имя — Шайа Бин Авраам-Джозеф).
Обновлено вчера в 21:26
Общество

Уехать за границу на ПМЖ желают более 40% молодых россиян - опрос

Опрос проведен 13-19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.
Обновлено в 00:08
Технологии

Европейцы потребовали заводского ремонта «Фрегата»

Прибывшие в Куру специалисты Роскосмоса предложили залатать дырку наложением специального бандажа прямо на космодроме, но как сообщает РИА Новости, заказчик не согласился с этой идеей, потребовав полноценного заводского ремонта.
Обновлено в 00:34
Экономика

«Победа» указала Росавиации на несостоятельность UTair

Авиакомпания «Победа» указала Росавиации на финансовую несостоятельность UTair.
Обновлено вчера в 23:04
Гаджеты

В России стартовали продажи телефона с защитой от прослушки

Обновлено вчера в 01:37
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