Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»Известия 05:11
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены. Все они занимались делом журналиста Ивана Голунова, сообщили в столичном полицейском главке.
Читать в источнике
Оценить73
с чего всё началось
Ранее об увольнении трех сотрудников УВД по ЗАО с формулировкой «по отрицательным мотивам и из-за несоблюдения регламента в работе» сообщал телеграм-канал Baza.Новая газета04:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 06:14, Вашингтон
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
Обновлено в 01:37
Политика
Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте
Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте.
Обновлено в 05:08
Политика
Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму
В администрации президента России не намерены вмешиваться в ситуацию вокруг выборов депутатов Московской городской думы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:05
Здоровье
Украина стала мировым лидером по заболеваемости корью
В начале февраля сообщалось, что первое место по заболеваемости корью в Европе в 2018 году заняла Украина.
Обновлено в 03:02
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Общество
В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев
В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году.
Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес
Стриженова попала в ДТП с грузовиком
Телеведущая Екатерина Стриженова пережила серьезное ДТП, сообщила она в инстаграме.
Обновлено в 04:26
Политика
Экс-министр заявил, что власти Украины держат людей за «дебилов»
Экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко считает, что нынешние власти государства держат народ за «дебилов».
Обновлено вчера в 22:47
Кино
Грета Гервиг может стать режиссером «Барби»
Грета Гервик, известная как автор фильма-номинанта на «Оскар» «Леди Берд», может стать режиссером фильма «Барби».
Обновлено в 02:22
Экономика
В России рекордно упали оптовые цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору хлеба
Обновлено в 03:44
Авто
Обновленный Volvo XC90 добрался до дилеров компании
Напомним, что заказы на обновленный Volvo XC90 2020 модельного года стартовали ещё в апреле этого года, и тогда новые автомобили в дилерских центрах ждали в начале лета.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Обновлено в 03:48
Происшествия
Фура Киркорова вылетела с дороги
Грузовик, перевозивший сценическое оборудование звезды, 16 июля вылетел с трассы и оказался за пределами дороги.
Обновлено в 06:04
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Задержанный в Албании террорист назвал себя Диего Марадоной
В ходе допроса подозреваемый представился албанским властям как Диего Марадона, сообщило местное издание Panorama.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Американца обвинили в изнасиловании девушки в России
По данным следствия, в ночь на субботу, 13 июля, иностранец познакомился с подростком и девушкой на улице и пригласил их в свой гостиничный номер.
Обновлено вчера в 15:06
Армия и оружие
ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма
Обновлено в 01:31
Политика
Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение
По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Иваново тигр выбежал на проезжую часть
Обновлено в 06:08
Происшествия
Самолет упал на жилой дом в Чечне
Легкомоторный самолет упал на частный жилом дом в станице Новощедринская в Чечне, сообщает ТАСС. Инцидент произошел примерно в 8 утра.
Обновлено в 01:49
Недвижимость
Число ипотечных сделок в Москве в I полугодии выросло на 12%
Число ипотечных кредитов, выданных в Москве в первом полугодии 2019 года, выросло в годовом выражении к аналогичному периоду прошлого года на 12% - до 42,372 тысячи договоров, говорится в пресс-релизе управления Росреестра по Москве.
Обновлено в 02:59
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Шоу-бизнес
Бывшая жена Валерия Меладзе закончила роскошный ремонт в доме
Женщине удалось завершить ремонт, который длился целых пять лет. Теперь бывшая супруга артиста может похвастаться роскошным интерьером.
Обновлено в 00:00
Наука
Искусственный интеллект создал первую вакцину от гриппа
Эксперимент показал, что соединения, которые предложил SAM, повышают эффективность вакцины от гриппа намного лучше, чем все известные сегодня аналоги.
Обновлено вчера в 10:10
Армия и оружие
Сенатор назвал дымовой завесой сообщения об угрозе удара РФ по Европе
Член Совета Федерации Владимир Джабаров назвал дымовой завесой публикацию Die Welt, в которой Россию обвиняют в подготовке к ведению региональных войн в Европе с угрозой применения ядерного оружия.
Обновлено в 04:20
Политика
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43