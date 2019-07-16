с чего всё началось

Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены. Все они занимались делом журналиста Ивана Голунова, сообщили в столичном полицейском главке.

Политика На Украине вступил в силу закон о госязыке На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.

Политика Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте.

Политика Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму В администрации президента России не намерены вмешиваться в ситуацию вокруг выборов депутатов Московской городской думы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Здоровье Украина стала мировым лидером по заболеваемости корью В начале февраля сообщалось, что первое место по заболеваемости корью в Европе в 2018 году заняла Украина.

Политика В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.

Общество В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году.

Шоу-бизнес Стриженова попала в ДТП с грузовиком Телеведущая Екатерина Стриженова пережила серьезное ДТП, сообщила она в инстаграме.

Кино Грета Гервиг может стать режиссером «Барби» Грета Гервик, известная как автор фильма-номинанта на «Оскар» «Леди Берд», может стать режиссером фильма «Барби».

Экономика В России рекордно упали оптовые цены на сахар Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Авто Обновленный Volvo XC90 добрался до дилеров компании Напомним, что заказы на обновленный Volvo XC90 2020 модельного года стартовали ещё в апреле этого года, и тогда новые автомобили в дилерских центрах ждали в начале лета.

Политика Турция ответила на санкции Евросоюза Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.

Происшествия Фура Киркорова вылетела с дороги Грузовик, перевозивший сценическое оборудование звезды, 16 июля вылетел с трассы и оказался за пределами дороги.

Финансы Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.

Армия и оружие Задержанный в Албании террорист назвал себя Диего Марадоной В ходе допроса подозреваемый представился албанским властям как Диего Марадона, сообщило местное издание Panorama.

Происшествия Американца обвинили в изнасиловании девушки в России По данным следствия, в ночь на субботу, 13 июля, иностранец познакомился с подростком и девушкой на улице и пригласил их в свой гостиничный номер.

Политика Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.

Происшествия Самолет упал на жилой дом в Чечне Легкомоторный самолет упал на частный жилом дом в станице Новощедринская в Чечне, сообщает ТАСС. Инцидент произошел примерно в 8 утра.

Недвижимость Число ипотечных сделок в Москве в I полугодии выросло на 12% Число ипотечных кредитов, выданных в Москве в первом полугодии 2019 года, выросло в годовом выражении к аналогичному периоду прошлого года на 12% - до 42,372 тысячи договоров, говорится в пресс-релизе управления Росреестра по Москве.

Политика В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.

Шоу-бизнес Бывшая жена Валерия Меладзе закончила роскошный ремонт в доме Женщине удалось завершить ремонт, который длился целых пять лет. Теперь бывшая супруга артиста может похвастаться роскошным интерьером.

Наука Искусственный интеллект создал первую вакцину от гриппа Эксперимент показал, что соединения, которые предложил SAM, повышают эффективность вакцины от гриппа намного лучше, чем все известные сегодня аналоги.

Армия и оружие Сенатор назвал дымовой завесой сообщения об угрозе удара РФ по Европе Член Совета Федерации Владимир Джабаров назвал дымовой завесой публикацию Die Welt, в которой Россию обвиняют в подготовке к ведению региональных войн в Европе с угрозой применения ядерного оружия.