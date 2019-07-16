Происшествия

Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»Известия 05:11

Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены. Все они занимались делом журналиста Ивана Голунова, сообщили в столичном полицейском главке.
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Ранее об увольнении трех сотрудников УВД по ЗАО с формулировкой «по отрицательным мотивам и из-за несоблюдения регламента в работе» сообщал
 телеграм-канал Baza.
Новая газета04:54

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РИА Новости05:34

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Интерфакс04:52

Четырех сотрудников УВД по ЗАО уволили в связи с делом журналиста И.Голунова

Агентство Москва05:11

После дела Голунова уволены четверо сотрудников УВД по Западному округу Москвы

ТАСС05:06

Четыре сотрудника УВД уволены в связи с делом Голунова

Москва 2404:56

Четырех полицейских уволили после дела Голунова

РБК05:23

Четырех сотрудников УВД по Западному округу уволили из-за дела Голунова

Дождь04:51
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