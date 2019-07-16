с чего всё началось

Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены. Все они занимались делом журналиста Ивана Голунова, сообщили в столичном полицейском главке.

Политика На Украине вступил в силу закон о государственном языке С сегодняшнего дня на Украине вступил в силу закон о государственном языке.

Политика Суд Амстердама отложил решение по «Скифскому золоту» Апелляционный суд Амстердама запросил дополнительную информацию по вопросам "скифского золота" и отложил вынесение решения, сообщает ТАСС.

Происшествия Верховный суд Ингушетии оставил под стражей тетю избитой девочки Верховный суд Ингушетии отклонил апелляцию и оставил под стражей женщину, обвиняемую в жестоком истязании своей семилетней племянницы, сообщает суд.

Футбол «Ростов» стал для меня значимым и родным» Еще нужно работать над обороной и атакой, но не могу сказать, что «Ростов» производит плохое впечатление при этой схеме.

Политика В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.

Футбол Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи» Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).

Экономика Правительство собирается продлить заморозку накопительной части пенсии В России предложили продлить заморозку накопительной части пенсии.

Общество Смерч у берегов Сочи попал на видео Над берегом Сочи образовался смерч. Съемку природного явления опубликовали в соцсетях 16 июля жители города и туристы.

Авто В Бразилии нашли производство поддельных Ferrari и Lamborghini Полиция бразильского города Итажаи в понедельник закрыла фабрику по производству поддельных суперкаров Ferrari и Lamborghini.

Политика Бывший канцлер Австрии вошел в совет директоров РЖД Бывший федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн вошел в совет директоров РЖД в качестве независимого директора, сообщается на сайте компании.

Гаджеты Ноутбук Honor MagicBook Pro появился на официальном изображении Презентация Honor MagicBook Pro состоится 23 июля, а на этом же мероприятии представят новые смартфоны Honor 9X.

Армия и оружие Stratfor назвала слабые места комплексов С-400 Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.

Происшествия Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото преступления По данным полиции, мужчина напал на девушку с ножом и перерезал ей горло, после чего опубликовал фотографии убитой в Instagram и в чате поклонников блогерши в приложении Discord.

Политика Иран обвинили в захвате танкера ОАЭ Танкер, принадлежащий ОАЭ, предположительно, захватили иранские военные, сообщила в твиттере корреспондент CNN Барбара Старр со ссылкой на свои источники в американской разведке.

Экономика В Саратовской области за год на 19% подорожали квартиры в новостройках Как сообщает «ЦИАН», в июне текущего года по сравнению с июнем 2018 года на 19% выросла стоимость квартир в новостройках.

Спорт Российские синхронистки завоевали «золото» чемпионата мира Сборная России по синхронному плаванию завоевала "золото" на чемпионате мира по водным видам спорта.

Политика У партии Зеленского накануне выборов вырос рейтинг Вопреки утверждениям большинства украинских и международных социологических компаний, партия "Слуга народа" не только не теряет рейтинг, но за 5 дней до внеочередных выборов в парламент его еще и нарастила.

Политика Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.

Шоу-бизнес Стас Пьеха и Ольга Ломакина снова намекнули на роман Еще в прошлом году Стасу Пьехе стали приписывать роман с участницей реалити-шоу «Холостяк» Ольгой Ломакиной.

Общество До 50% месячной нормы осадков выльется на Москву за три дня ливней Метеорологи предупреждают москвичей, что за период настоящих июльских ливней в разных местах Москвы может выпасть от 20 до 50% месячной нормы осадков.