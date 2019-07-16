Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»Известия 05:11
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены. Все они занимались делом журналиста Ивана Голунова, сообщили в столичном полицейском главке.
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с чего всё началось
Ранее об увольнении трех сотрудников УВД по ЗАО с формулировкой «по отрицательным мотивам и из-за несоблюдения регламента в работе» сообщал телеграм-канал Baza.Новая газета04:54
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Политика
На Украине вступил в силу закон о государственном языке
С сегодняшнего дня на Украине вступил в силу закон о государственном языке.
Обновлено в 03:06
Политика
Суд Амстердама отложил решение по «Скифскому золоту»
Апелляционный суд Амстердама запросил дополнительную информацию по вопросам "скифского золота" и отложил вынесение решения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Верховный суд Ингушетии оставил под стражей тетю избитой девочки
Верховный суд Ингушетии отклонил апелляцию и оставил под стражей женщину, обвиняемую в жестоком истязании своей семилетней племянницы, сообщает суд.
Обновлено в 08:22
Футбол
«Ростов» стал для меня значимым и родным»
Еще нужно работать над обороной и атакой, но не могу сказать, что «Ростов» производит плохое впечатление при этой схеме.
Обновлено в 09:09
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Футбол
«Барселона» выкупила обратно защитника «Эйбара» Кукурелью
Обновлено в 10:44
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Экономика
Правительство собирается продлить заморозку накопительной части пенсии
В России предложили продлить заморозку накопительной части пенсии.
Обновлено в 04:26
Общество
Смерч у берегов Сочи попал на видео
Над берегом Сочи образовался смерч. Съемку природного явления опубликовали в соцсетях 16 июля жители города и туристы.
Обновлено в 10:11
Футбол
«Тоттенхэм» сделал предложение «Реалу» по трансферу Бэйла
Обновлено в 01:23
Авто
В Бразилии нашли производство поддельных Ferrari и Lamborghini
Полиция бразильского города Итажаи в понедельник закрыла фабрику по производству поддельных суперкаров Ferrari и Lamborghini.
Обновлено в 07:55
Политика
Бывший канцлер Австрии вошел в совет директоров РЖД
Бывший федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн вошел в совет директоров РЖД в качестве независимого директора, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 10:39
Гаджеты
Ноутбук Honor MagicBook Pro появился на официальном изображении
Презентация Honor MagicBook Pro состоится 23 июля, а на этом же мероприятии представят новые смартфоны Honor 9X.
Обновлено в 05:49
Космос
Кеннеди предлагал СССР совместную высадку на Луну
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые места комплексов С-400
Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото преступления
По данным полиции, мужчина напал на девушку с ножом и перерезал ей горло, после чего опубликовал фотографии убитой в Instagram и в чате поклонников блогерши в приложении Discord.
Обновлено в 04:07
Политика
Иран обвинили в захвате танкера ОАЭ
Танкер, принадлежащий ОАЭ, предположительно, захватили иранские военные, сообщила в твиттере корреспондент CNN Барбара Старр со ссылкой на свои источники в американской разведке.
Обновлено в 09:39
Автоспорт
Куприянов: в этот раз я ехал так, как никогда раньше
Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Сергей Куприянов подвёл итоги ралли-марафона «Шёлковый путь», который финишировал сегодня.
Обновлено в 08:20
Экономика
В Саратовской области за год на 19% подорожали квартиры в новостройках
Как сообщает «ЦИАН», в июне текущего года по сравнению с июнем 2018 года на 19% выросла стоимость квартир в новостройках.
Обновлено в 09:26
Происшествия
В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов
Обновлено в 08:38
Спорт
Российские синхронистки завоевали «золото» чемпионата мира
Сборная России по синхронному плаванию завоевала "золото" на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 08:15
Политика
У партии Зеленского накануне выборов вырос рейтинг
Вопреки утверждениям большинства украинских и международных социологических компаний, партия "Слуга народа" не только не теряет рейтинг, но за 5 дней до внеочередных выборов в парламент его еще и нарастила.
Обновлено в 09:38
Политика
Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Стас Пьеха и Ольга Ломакина снова намекнули на роман
Еще в прошлом году Стасу Пьехе стали приписывать роман с участницей реалити-шоу «Холостяк» Ольгой Ломакиной.
Обновлено в 08:08
Общество
До 50% месячной нормы осадков выльется на Москву за три дня ливней
Метеорологи предупреждают москвичей, что за период настоящих июльских ливней в разных местах Москвы может выпасть от 20 до 50% месячной нормы осадков.
Обновлено в 07:27
Происшествия
На российском пляже погибли семь человек
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представлять при обращении к гражданам.
Обновлено в 10:25