Четвертый лишний: лидеры РПЛ сыграют между собой в борьбе за медалиИзвестия вчера в 17:00

Футбол
Четвертый лишний: лидеры РПЛ сыграют между собой в борьбе за медалиИзвестия вчера в 17:00
Формально 24-й тур РПЛ не станет определяющим, но предстоящие матчи будут иметь огромное значение с точки зрения расклада сил в борьбе за медали. Основные претенденты на чемпионский титул сыграют друг с другом. Лидирующий «Зенит» сойдется с идущим третьим «Краснодаром».
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