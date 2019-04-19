Футбол

Четвертый лишний: лидеры РПЛ сыграют между собой в борьбе за медалиИзвестия вчера в 17:00

Краснодар — Зенит
завтра
в 14:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Формально 24-й тур РПЛ не станет определяющим, но предстоящие матчи будут иметь огромное значение с точки зрения расклада сил в борьбе за медали. Основные претенденты на чемпионский титул сыграют друг с другом. Лидирующий «Зенит» сойдется с идущим третьим «Краснодаром».
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Матч 24-го тура РПЛ: прогнозы на игру «Краснодар» – «Зенит»

Краснодарские известия03:59

Четвертый лишний: лидеры РПЛ сыграют между собой в борьбе за медали

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