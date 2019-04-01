Четвертый лишний: лидеры РПЛ сыграют между собой в борьбе за медалиИзвестия вчера в 17:00

Футбол
Четвертый лишний: лидеры РПЛ сыграют между собой в борьбе за медалиИзвестия вчера в 17:00
Формально 24-й тур РПЛ не станет определяющим, но предстоящие матчи будут иметь огромное значение с точки зрения расклада сил в борьбе за медали. Основные претенденты на чемпионский титул сыграют друг с другом. Лидирующий «Зенит» сойдется с идущим третьим «Краснодаром».
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Политика
Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено вчера в 21:47
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено вчера в 06:03
Политика
В Пекине в форуме «Один пояс — один путь» поучаствуют лидеры 37 стран
Во втором форуме "Один пояс — один путь", который пройдёт в Пекине 25−27 апреля, примут участие лидеры почти 40 государств и правительств.
Обновлено в 02:09
Транспорт
В Таганроге ввели режим ЧС из-за обрушения коллектора
Обрушение напорно-самотечного коллектора диаметром 1000 мм произошло в Таганроге (Ростовская область), введен режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте администрации города.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Происшествия
Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга
«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.
Обновлено вчера в 14:53
Политика
В Раде заявили о планах Порошенко стать премьер-министром Украины
Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил, что у действующего президента страны Петра Порошенко есть план занять пост премьер-министра.
Обновлено в 01:16
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Общество
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
В школе Якутии отравились дети, проходит проверка
Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в одной из школ Якутска пять учеников отравились таблетками.
Обновлено в 02:20
Общество
ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права
ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.
Обновлено вчера в 23:18
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено в 00:40
Политика
Немецкий депутат предложил обучать сирийских беженцев в Крыму
Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт на полях Ялтинского международного экономического форума предложил обучать сирийских беженцев в Крыму, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Доклад Мюллера стал бестселлером
Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", которая может быть издана только 30 апреля, уже стала бестселлером в Amazon, заняв третью строчку в рейтинге.
Обновлено вчера в 22:36
Футбол
MLS объявила о планах расширения лиги до 30 команд
В MLS планируют, что в чемпионате будут выступать 30 клубов, сообщает официальный сайт лиги. Ранее планировалось, что их будет 28.
Обновлено вчера в 20:18
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Экономика
Россия нашла нарушения в поставках сахара в Казахстан
По ее данным, если в 2014 году Казахстан поставил на рынок ЕАЭС 12,6 тыс. т сладкой воды, то в 2018-м — уже 99,3 тыс. т. Поставки кондитерских изделий из сахара выросли в два раза, до 23,7 тыс. т. В начале этого года Минэкономразвития России повторно внесло в Европейскую экономическую комиссию предложение исключить иностранный белый сахар из режима свободной экономической зоны.
Обновлено в 00:00
Хоккей
Овечкину не дали отомстить за травму форварда «Вашингтона» Оши
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин после 4-го матча серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (1:2) прокомментировал силовой приём Уоррена Фогеле, после которого травму получил один из лидеров «Кэпиталз» Ти-Джей Оши.
Обновлено в 01:58
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено вчера в 09:03
Политика
Порошенко призвал сторонников нанести удар по «реваншистам»
Украинский лидер Петр Порошенко за два дня до президентских выборов призвал сторонников сгруппироваться и ударить по "реваншистам".
Обновлено в 02:39
Происшествия
Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Авто
Представлен флагманский внедорожник Mercedes-Benz GLS
В Нью-Йорке состоялась презентация нового люксового внедорожника модели Mercedes-Benz GLS второго поколения.
Обновлено вчера в 06:25
Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Согласно планам российской стороны, страны должны на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы зафиксировано намерение государств избегать военной конфронтации и исключить возможность развязывания ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Двое мужчин задержаны в Москве с человеческими костями в сумке
Полицейские задержали на востоке Москвы двоих мужчин с останками скелета человека в сумке, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено вчера в 10:37
Экономика
Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой
В конце 2018 г. китайская корпорация COMAC предложила Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) разделить продажи разрабатываемого совместно широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.
Обновлено вчера в 17:12
Армия и оружие
В США обвинили Германию в недостаточном «устрашении» России
Экс-заместитель помощника министра обороны США Элбридж Колби обвинил Германию в неправильном поведении по отношению к России и заявил о необходимости больше вкладываться в ее «устрашение».
Обновлено вчера в 23:37
Здоровье
В ВОЗ призвали не принимать антибиотики «для профилактики»
Директор секретариата Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам Марк Шпренгер заявил, что антибиотики следует продавать только по рецепту, поскольку их прием "для профилактики" повышает устойчивость бактерий к лекарствам, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:37