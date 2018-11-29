Армия и оружие
Четвертый дивизион С-400 развернули в Крыму на границе с Украиной
Четвертый дивизион С-400 развернули в Крыму на границе с УкраинойРИА Новости05:02
На боевое дежурство в Крыму заступил дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев. Этот дивизион стал четвертым по счету на полуострове.
РИА Новости05:02
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