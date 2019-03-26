Политика
Четвертое уголовное дело против Порошенко завели на УкраинеФАН 09:44
Четвертое уголовное дело завели против экс-президента Украины Петра Порошенко, оно касается «узурпации» им судебной власти.
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Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 20:24
Гаджеты
Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng
Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Арестован сын экс-сенатора, пьяным сбивший полицейского
В Москве суд арестовал на два месяца 27-летнего Тимура Галлямова, сына экс-сенатора Амира Галлямова, который совершил наезд на сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 12:06
Культура
Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветной революции на Дону
Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
Обновлено в 11:19
Общество
Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу
Ученик второго класса школы №3 Вологды угрожает одноклассникам, скрывает уроки и бьет учительницу.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Ксения Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей
Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем за 13 миллионов рублей Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть о некоторых пользователей социальной сети.
Обновлено в 04:00
Политика
Президент Сербии признал потерю Косово
Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово.
Обновлено в 23:25
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено в 20:22
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы
Обновлено в 17:20
Религия
Гордума Екатеринбурга создает рабочую группу по храму Екатерины
К процессу будут подключены все заинтересованные стороны Спикер Екатеринбургской городской думы Игорь Володин сегодня, 27 мая, подписал постановление о создании рабочей группы по проведению опроса среди жителей уральской столицы о месте для строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 10:54
Кино
Лучшие фото «Ъ» с Каннского кинофестиваля
В Каннах завершился крупнейший мировой кинофестиваль.
Обновлено в 14:37
Происшествия
На Камчатке из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт и автостанцию
Неизвестные сообщили о минировании международного аэропорта Елизово, расположенного в 29 км от Петропавловска-Камчатского, а также автостанции и торгового центра в Вилючинске.
Обновлено в 22:45
Здоровье
Скворцова назвала йододефицит проблемой всех регионов России
Йододефицит является проблемой всех без исключения регионов Российской Федерации, сообщила «Известиям» министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:02
Происшествия
СК начал проверку после падения строительного крана в Перми
Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.
Обновлено в 14:04
Экономика
Названы причины взрывного роста цен на овощи
Цены на овощи открытого грунта - картофель, морковь, репчатый лук, белокочанную капусту - растут заметно быстрее, чем на все другие продукты.
Обновлено в 22:00
Хоккей
ЧМ-2019. 50 тысяч человек посетили чемпионский парад сборной Финляндии
В Хельсинки проходит чемпионский парад сборной Финляндии по случаю победы на ЧМ-2019.
Обновлено в 14:05
Общество
Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях
Третье место по уровню экономии занимают расходы на одежду и обувь: если годом ранее на них экономили 9% россиян, то по результатам опроса 2019 г. — 23%.
Обновлено в 21:14
Происшествия
Омбудсмен рассказала о брошенном матерью в ТЦ мальчике
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова рассказала о мальчике, которого мать бросила в одном из московских торговых центров.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на сотрудников газеты в Ставрополе
«Сегодня в Ставрополе произошёл возмутительный, вопиющий инцидент: человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты «Родина», ранения получили четверо», — написал он в Instagram.
Обновлено в 08:10
Общество
Благовещенск ждет реновация: мэрия намерена изымать земельные участки для передачи инвесторам
За последние годы на окраинах Благовещенска вырос не один микрорайон. С одной стороны, это хорошо — город развивается.
Обновлено в 20:35
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.
Обновлено в 23:00
Хоккей
«Бостон» победил «Сент-Луис» в первом матче финала Кубка Стэнли
Ранее «Сент-Луис» трижды играл в финале Кубка Стэнли — в сезонах 1967/68, 1968/69 и 1969/70.
Обновлено в 23:01
Общество
Врио губернатора Петербурга Беглов отчитался о доходах за 2018 год
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов за прошлый год заработал 6,1 млн руб. Об этом сообщается на сайте правительства города.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие
Трамп и Абэ посетили один из крупнейших японских боевых кораблей
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник один из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносец "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив.
Обновлено в 21:40
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Общество
Суд по иску о выпуске косаток из «китовой тюрьмы» отложен до 31 мая
Южно-Сахалинский городской суд объявил перерыв в рассмотрении дела по иску сахалинских экологов о выпуске на волю косаток и белух из бухты в Приморском крае, сообщают информагентства.
Обновлено в 23:00