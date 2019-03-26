Четвертое уголовное дело против Порошенко завели на УкраинеФАН 09:44

Четвертое уголовное дело завели против экс-президента Украины Петра Порошенко, оно касается «узурпации» им судебной власти.

Четвертое уголовное дело против Порошенко завели на Украине

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