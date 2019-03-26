Политика

Четвертое уголовное дело против Порошенко завели на УкраинеФАН 09:44

Четвертое уголовное дело завели против экс-президента Украины Петра Порошенко, оно касается «узурпации» им судебной власти.
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На Украине подтвердили регистрацию очередного заявления против Порошенко

RT на русском17:16

На Украине возбудили еще одно дело в отношении Порошенко

Известия15:22

На Украине возбудили новое дело против Порошенко

РИА Новости13:59

Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело

Lenta.ru14:56

Госбюро расследований Украины зарегистрировало очередное уголовное дело против Порошенко

ТАСС14:37

Держи пять: на Порошенко завели еще одно уголовное дело

Газета.Ru16:47

На Украине возбуждено новое дело против Порошенко

Московский Комсомолец14:17
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Происшествия

Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин

Обновлено в 21:33
Хоккей

«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Происшествия

Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 20:24
Гаджеты

Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng

Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Арестован сын экс-сенатора, пьяным сбивший полицейского

В Москве суд арестовал на два месяца 27-летнего Тимура Галлямова, сына экс-сенатора Амира Галлямова, который совершил наезд на сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 12:06
Культура

Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветной революции на Дону

Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
Обновлено в 11:19
Общество

Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу

Ученик второго класса школы №3 Вологды угрожает одноклассникам, скрывает уроки и бьет учительницу.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес

Ксения Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей

Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем за 13 миллионов рублей Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть о некоторых пользователей социальной сети.
Обновлено в 04:00
Политика

Президент Сербии признал потерю Косово

Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово.
Обновлено в 23:25
Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на школьников

Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено в 20:22
Общество

Сергей Цивилев раскритиковал руководство кемеровского аэропорта

Обновлено в 08:18
Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Политика

Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы

Обновлено в 17:20
Религия

Гордума Екатеринбурга создает рабочую группу по храму Екатерины

К процессу будут подключены все заинтересованные стороны Спикер Екатеринбургской городской думы Игорь Володин сегодня, 27 мая, подписал постановление о создании рабочей группы по проведению опроса среди жителей уральской столицы о месте для строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 10:54
Кино

Лучшие фото «Ъ» с Каннского кинофестиваля

В Каннах завершился крупнейший мировой кинофестиваль.
Обновлено в 14:37
Происшествия

На Камчатке из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт и автостанцию

Неизвестные сообщили о минировании международного аэропорта Елизово, расположенного в 29 км от Петропавловска-Камчатского, а также автостанции и торгового центра в Вилючинске.
Обновлено в 22:45
Здоровье

Скворцова назвала йододефицит проблемой всех регионов России

Йододефицит является проблемой всех без исключения регионов Российской Федерации, сообщила «Известиям» министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:02
Происшествия

СК начал проверку после падения строительного крана в Перми

Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.
Обновлено в 14:04
Экономика

Названы причины взрывного роста цен на овощи

Цены на овощи открытого грунта - картофель, морковь, репчатый лук, белокочанную капусту - растут заметно быстрее, чем на все другие продукты.
Обновлено в 22:00
Хоккей

ЧМ-2019. 50 тысяч человек посетили чемпионский парад сборной Финляндии

В Хельсинки проходит чемпионский парад сборной Финляндии по случаю победы на ЧМ-2019.
Обновлено в 14:05
Общество

Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях

Третье место по уровню экономии занимают расходы на одежду и обувь: если годом ранее на них экономили 9% россиян, то по результатам опроса 2019 г. — 23%.
Обновлено в 21:14
Происшествия

Омбудсмен рассказала о брошенном матерью в ТЦ мальчике

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова рассказала о мальчике, которого мать бросила в одном из московских торговых центров.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Неизвестный с ножом напал на сотрудников газеты в Ставрополе

«Сегодня в Ставрополе произошёл возмутительный, вопиющий инцидент: человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты «Родина», ранения получили четверо», — написал он в Instagram.
Обновлено в 08:10
Общество

Благовещенск ждет реновация: мэрия намерена изымать земельные участки для передачи инвесторам

За последние годы на окраинах Благовещенска вырос не один микрорайон. С одной стороны, это хорошо — город развивается.
Обновлено в 20:35
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.
Обновлено в 23:00
Хоккей

«Бостон» победил «Сент-Луис» в первом матче финала Кубка Стэнли

Ранее «Сент-Луис» трижды играл в финале Кубка Стэнли — в сезонах 1967/68, 1968/69 и 1969/70.
Обновлено в 23:01
Общество

Врио губернатора Петербурга Беглов отчитался о доходах за 2018 год

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов за прошлый год заработал 6,1 млн руб. Об этом сообщается на сайте правительства города.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие

Трамп и Абэ посетили один из крупнейших японских боевых кораблей

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник один из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносец "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив.
Обновлено в 21:40
Экономика

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Общество

Суд по иску о выпуске косаток из «китовой тюрьмы» отложен до 31 мая

Южно-Сахалинский городской суд объявил перерыв в рассмотрении дела по иску сахалинских экологов о выпуске на волю косаток и белух из бухты в Приморском крае, сообщают информагентства.
Обновлено в 23:00
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