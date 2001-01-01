Футбол
Четвертьфинал Лиги чемпионов запомнитсяГазета Metro 04:42
В концовке уже в добавленное время при счёте 4:3, который выводил бы "Тоттенхэм" в полуфинал, "горожане" забили, но их радость была недолгой – система видеопомощи арбитрам (VAR) подтвердила офсайд и взятие ворот отменили.
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Культура
В США умерла известный демонолог Лоррейн Уоррен, пишут СМИ
Исследовательница паранормальных явлений из США Лоррейн Уоррен, чья работа вдохновила создателей серии фильмов ужасов "Заклятие", ушла из жизни в возрасте 92 лет, сообщает портал TMZ.
Обновлено в 19:25
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина
Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА, который впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес
Елена Малышева показала раритетное видео с Юлией Началовой
Обновлено в 13:34
Общество
Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок
"Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии.
Обновлено в 06:00
Политика
США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено в 14:08
Политика
Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко
Обновлено в 17:24
Авто
ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД
ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Происшествия
Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 15:45
Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Технологии
Instagram может скрыть под постом количество лайков
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Названа причина внезапной смерти вдовы Евстигнеева
Близкая подруга актрисы Ирины Цывиной Юлия Лешковцева рассказала о причинах смерти артистки, похороны которой она сейчас организует, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 08:46
Политика
Порошенко допустил стратегическую ошибку в ходе дебатов с Зеленским
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал речь пока ещё действующего президента Украины Петра Порошенко в ходе дебатов на НСК «Олимпийский».
Обновлено в 12:38
Путешествия
Sohu (Китай): что китайский турист может купить в российском супермаркете на 100 рублей? Ответ удивит вас до глубины души (Sohu)
Все больше государств вводят безвизовый режим для китайских туристов, так как это способствует развитию сферы туризма и экономики.
Обновлено в 18:30
Общество
В России появятся частные кладбища
Речь идет о государственно-частном партнерстве, пишет "Российская газета".
Обновлено в 07:40
Происшествия
Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова
О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская посетила 41-й ММКФ без супруга Максима Матвеева
Заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Боярская посетила ее без своего супруга Максима Матвеева.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
В США приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer
Обновлено в 09:14
Футбол
Лионель Месси стал игроком недели в Лиге чемпионов
Обновлено в 06:56
Общество
Депутат на Ямале задекларировал землю площадью в четыре Салехарда
РИА «Новости» обратило внимание на то, что площадь земли, указанная в декларации Крюка, более чем в четыре раза превышает площадь столицы ЯНАО Салехарда (85 кв. км).
Обновлено в 07:58
Финансы
На российский рынок напала лень
Российский фондовый рынок в пятницу торговался в одиночестве, в США и Европе сегодня выходные дни (Страстная пятница).
Обновлено в 12:39
Энергетика
«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти
Белорусский "Белнефтехим" пожаловался на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом по нефтепроводу "Дружба", говорится в заявлении "Белнефтехима", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 17:43
Авто
Daimler может разорвать альянс с Renault-Nissan
Концерн Daimler может разорвать альянс с Renault-Nissan, сообщает Manager Magazin.
Обновлено в 09:25
Культура
Лауреатом воронежской Платоновской премии стал Эдуард Кочергин
В результате голосования победу одержал театральный художник и писатель, главный художник БДТ им. Г. А. Товстоногова, народный художник РСФСР Эдуард Кочергин.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву
"Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:00
Наука
В загрязненных районах Арктики обнаружили аномальных улиток
Аномалия в виде признаков псевдогермафродитизма, выявленная у улиток вида Boreocingula martyni, живущих в загрязненных припортовых арктических районах, может использоваться в качестве маркера экологической обстановки в Арктике — пишет издание Polar Biology.
Обновлено в 07:44
Кино
Клинт Иствуд может поставить фильм «Баллада о Ричарде Джуэлле»
Обновлено в 03:48
Политика
Бабич прокомментировал слова Лукашенко о реальной стоимости БелАЭС
Россия никогда не называла конечную стоимость БелАЭС, президента Белоруссии Александра Лукашенко ввели в заблуждение.
Обновлено в 13:39
Музыка
Лазарев назвал главного соперника на Евровидении
Певец Сергей Лазарев в эфире онлайн-шоу «ОК на связи!» назвал своего главного соперника на музыкальном конкурсе Евровидение.
Обновлено в 15:31
Политика
Какая страна, такие и дебаты: первые отклики на полит-шоу кандидатов в президенты Украины
19 апреля 2019 года, ровно в 19 часов (магия цифр) в Киеве состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:00