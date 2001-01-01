Четвертьфинал Лиги чемпионов запомнитсяГазета Metro 04:42

В концовке уже в добавленное время при счёте 4:3, который выводил бы "Тоттенхэм" в полуфинал, "горожане" забили, но их радость была недолгой – система видеопомощи арбитрам (VAR) подтвердила офсайд и взятие ворот отменили.

Культура В США умерла известный демонолог Лоррейн Уоррен, пишут СМИ Исследовательница паранормальных явлений из США Лоррейн Уоррен, чья работа вдохновила создателей серии фильмов ужасов "Заклятие", ушла из жизни в возрасте 92 лет, сообщает портал TMZ.

Хоккей ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА, который впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Общество Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок "Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии.

Политика США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.

Авто ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.

Происшествия Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.

Музыка Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".

Шоу-бизнес Названа причина внезапной смерти вдовы Евстигнеева Близкая подруга актрисы Ирины Цывиной Юлия Лешковцева рассказала о причинах смерти артистки, похороны которой она сейчас организует, сообщает "Московский комсомолец".

Политика Порошенко допустил стратегическую ошибку в ходе дебатов с Зеленским Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал речь пока ещё действующего президента Украины Петра Порошенко в ходе дебатов на НСК «Олимпийский».

Происшествия Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская посетила 41-й ММКФ без супруга Максима Матвеева Заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Боярская посетила ее без своего супруга Максима Матвеева.

Общество Депутат на Ямале задекларировал землю площадью в четыре Салехарда РИА «Новости» обратило внимание на то, что площадь земли, указанная в декларации Крюка, более чем в четыре раза превышает площадь столицы ЯНАО Салехарда (85 кв. км).

Финансы На российский рынок напала лень Российский фондовый рынок в пятницу торговался в одиночестве, в США и Европе сегодня выходные дни (Страстная пятница).

Энергетика «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти Белорусский "Белнефтехим" пожаловался на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом по нефтепроводу "Дружба", говорится в заявлении "Белнефтехима", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Авто Daimler может разорвать альянс с Renault-Nissan Концерн Daimler может разорвать альянс с Renault-Nissan, сообщает Manager Magazin.

Культура Лауреатом воронежской Платоновской премии стал Эдуард Кочергин В результате голосования победу одержал театральный художник и писатель, главный художник БДТ им. Г. А. Товстоногова, народный художник РСФСР Эдуард Кочергин.

Армия и оружие Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву "Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.

Наука В загрязненных районах Арктики обнаружили аномальных улиток Аномалия в виде признаков псевдогермафродитизма, выявленная у улиток вида Boreocingula martyni, живущих в загрязненных припортовых арктических районах, может использоваться в качестве маркера экологической обстановки в Арктике — пишет издание Polar Biology.

Политика Бабич прокомментировал слова Лукашенко о реальной стоимости БелАЭС Россия никогда не называла конечную стоимость БелАЭС, президента Белоруссии Александра Лукашенко ввели в заблуждение.

Музыка Лазарев назвал главного соперника на Евровидении Певец Сергей Лазарев в эфире онлайн-шоу «ОК на связи!» назвал своего главного соперника на музыкальном конкурсе Евровидение.