Футбол

Четвертьфинал Лиги чемпионов запомнитсяГазета Metro 04:42

Манчестер Сити — Тоттенхэм
4 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, 17 апреля
Стадион «Этихад»
Рахим Стерлинг
4′
7′
Сон Хын Мин
10′
Сон Хын Мин
Бернарду Силва
11′
Рахим Стерлинг
21′
41′
Мусса Сиссоко
41′
Мусса Сиссоко
Фернандо Льоренте
48′
Сон Хын Мин
54′
Дэнни Роуз
Серхио Агуэро
59′
Давид Сильва
Фернандиньо
63′
73′
Фернандо Льоренте
78′
Виктор Ваньяма
82′
Лукас Моура
Бен Дэвис
Бенжамен Менди
Лерой Сане
84′
90′+1′
Дэнни Роуз
Давинсон Санчес Мина
В концовке уже в добавленное время при счёте 4:3, который выводил бы "Тоттенхэм" в полуфинал, "горожане" забили, но их радость была недолгой – система видеопомощи арбитрам (VAR) подтвердила офсайд и взятие ворот отменили.
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Четвертьфинал Лиги чемпионов запомнится

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