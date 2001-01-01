Футбол
Четвертьфинал Лиги чемпионов запомнитсяГазета Metro 04:42
Лига чемпионов, Четвертьфинал, 17 апреля
Стадион «Этихад»
Рахим Стерлинг
|4′
|7′
Сон Хын Мин
|10′
Сон Хын Мин
Бернарду Силва
|11′
Рахим Стерлинг
|21′
|41′
Мусса Сиссоко
|41′
Мусса Сиссоко
Фернандо Льоренте
|48′
Сон Хын Мин
|54′
Дэнни Роуз
Серхио Агуэро
|59′
Давид Сильва
Фернандиньо
|63′
|73′
Фернандо Льоренте
|78′
Виктор Ваньяма
|82′
Лукас Моура
Бен Дэвис
Бенжамен Менди
Лерой Сане
|84′
|90′+1′
Дэнни Роуз
Давинсон Санчес Мина
|65%
|Владение мячом
|35%
|88%
|Процент точных передач
|74%
|8
|Удары в сторону ворот
|2
|8
|Удары в створ ворот
|7
|4
|Сейвы вратарём
|4
|3
|Офсайды
|3
|4
|Угловые
|3
|7
|Отборы
|10
|8
|Фолы
|12
|–
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
2
Уокер
4
Компани
14
Лапорт
19
Сане
17
де Брюйне
8
Гюндоган
25
Фернандиньо
20
Силва
10
Агуэро
7
Стерлинг
2 ×
1
Льорис
2
Триппьер
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
6
Санчес
33
Дэвис
18
Льоренте
23
Эриксен
12
Ваньяма
20
Алли
7
Сон Хын Мин
2 ×
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
В концовке уже в добавленное время при счёте 4:3, который выводил бы "Тоттенхэм" в полуфинал, "горожане" забили, но их радость была недолгой – система видеопомощи арбитрам (VAR) подтвердила офсайд и взятие ворот отменили.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 14:58, Ашберн
Политика
Порошенко обвинил Зеленского в подыгрывании России
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко считает ужасным термин «повстанцы» в отношении бойцов ДНР и ЛНР, который употребил его оппонент Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:38
Политика
Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского
Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
Обновлено в 12:23
Футбол
Вальверде считает Гвардиолу лучшим тренером в мире
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальерде считает Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире.
Обновлено в 11:58
Общество
Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок
"Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии.
Обновлено в 06:00
Экономика
Козак пообещал снизить цены на топливо в Крыму к середине года
Цены на топливо в Крыму удастся снизить до общероссийского уровня к середине текущего года, решения для этого уже найдены, заявил журналистам зампред правительства РФ Дмитрий Козак в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
Обновлено в 07:39
Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Гаджеты
Смартфон Huawei P30 Pro испытали на прочность
Смартфон китайской компании Huawei P30 Pro прошел испытания на прочность.
Обновлено в 13:55
Здоровье
Топ-5 обезболивающих упражнений посоветовали волгоградцам
«Волгоградская правда.ру» подобрала несколько физических упражнений, которые помогут снять боль и расслабить мышцы.
Обновлено в 13:26
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Политика
Модератор теледебатов сообщила об угрозе теракта в студии с Порошенко
Модератор теледебатов кандидатов в президенты Украины Мирослава Барчук заявила, что в полицию поступил звонок о возможном теракте в студии «Общественного телевидения».
Обновлено в 14:22
Происшествия
В «Яндекс.Еда» задумали ограничить переработки после смерти курьера
Сервис «Яндекс.Еда» рассмотрит варианты технологий, предотвращающих переработки курьеров.
Обновлено в 12:39
Общество
В астраханскую ИК-6 ввели спецназ
В исправительную колонию номер 6 в Астраханской области ввели спецназ УФСИН "Скорпион".
Обновлено в 12:41
Гаджеты
Google своему пользователю случайно прислала десять розовых Pixel 3
Пользователь вернул белый Pixel 3 на 128 ГБ и попросил Google в качестве компенсации после оставшихся налогов в размере 900 долларов прислать ему розовый Pixel 3. По непонятным причинам компания ему прислала девять смартфонов.
Обновлено в 14:35
Футбол
Агент заявил о желании привезти Яя Туре в клуб чемпионата России
Агент футболиста Дмитрий Селюк заявил, что ведет переговоры о подписании контракта с одним из российских клубов.
Обновлено в 14:52
Политика
Зеленский и Порошенко завершили дебаты фразами о войне и фейках
На киевском стадионе «Олимпийский» завершились дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой
Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Общество
О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении
Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Происшествия
От природных пожаров в Забайкалье пострадали восемь населенных пунктов
Восемь населенных пунктов пострадали от природных пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 11:50
Политика
МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09
Авто
Daimler может разорвать альянс с Renault-Nissan
Концерн Daimler может разорвать альянс с Renault-Nissan, сообщает Manager Magazin.
Обновлено в 09:25
Футбол
«Ахмат» обыграл «Анжи» в матче 24-го тура РПЛ
Обновлено в 14:26
Игры
В резюме бывшего художника Rockstar нашли упоминание GTA 6
Rockstar совсем недавно выпустила Red Dead Redemption 2 и пока что даже не намекала на анонс GTA 6. Однако, над игрой уже довольно давно ведётся активная работа - об этом стало известно из резюме бывшего художника Rockstar.
Обновлено в 06:00
Политика
«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти
Белорусский «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря концерна Марину Костюченко.
Обновлено в 14:31
Политика
Опубликован доклад Мюллера о вмешательстве РФ в выборы США
Российское правительство вмешивалось в президентские выборы США 2016 года на систематической основе, об этом говорится в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, под руководством которого проводилось расследование.
Обновлено вчера в 13:21