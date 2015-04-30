Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять летРБК 00:00
Если десять лет назад информацию по ТВ получали 94% россиян, то сегодня — 72%. Реже всего получает новости по телевизору молодежь: 42% среди россиян до 25 лет против 93% среди людей 65 лет и старше. У молодежи роль главного источника информации сегодня играет не телевидение, а социальные сети.
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Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Гаджеты
Xiaomi Mi 9T Pro поступит в продажу в Европе в середине августа
Ожидалось, что смартфоны Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro поступят в продажу в Европе одновременно, но на официальном мероприятии 12 июня дебютировала только младшая модель.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Роскосмос в 2019 году планирует произвести около 40 пусков
По словам Рогозина, всего в 2019 году планируется около 40 пусков в космос.
Обновлено в 07:57
Здоровье
Диетолог посоветовала употреблять арбуз порциями не более 750 граммов
Порция для здорового человека не должна превышать 750 граммов, диабетикам следует ограничиться 400-500 граммами, сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено в 07:59
Культура
Свердловские власти приняли стратегию развития туризма до 2035 года
«Реализация стратегии позволит закрепить достигнутые успехи, вывести развитие туристской индустрии на качественно новый уровень, увеличить к 2035 году туристический поток в Свердловскую область не менее чем на 50% к уровню прошлого года», заявил Куйвашев.
Обновлено в 04:44
Общество
Собянин рассказал об этапах возрождения ВДНХ
ВДНХ вновь стала Главной выставкой страны, любимым местом отдыха, встреч и общения москвичей. Об этом написал Сергей Собянин на своем сайте.
Обновлено в 05:49
Политика
В Nord Stream 2 AG прокомментировали возможные санкции США
В среду комитет сената США по международным делам проголосовал за принятие законопроекта о санкциях против "Северного потока — 2". Законопроект подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин.
Обновлено в 06:16
Политика
Германия отказалась выплачивать военные репарации Польше
Германия окончательно закрыла вопрос о выплате репараций Польше за ущерб, который был нанесен во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 16:14
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37
Общество
Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян
Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
Обновлено в 07:40
Энергетика
«Северный поток-2» даст первый газ до Нового года
"Первый газ поступит к полуночи 31 декабря", - сказал Зеле на пресс-конференции.
Обновлено вчера в 07:13
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 12:29
Кино
Киноафиша: спин-офф «Форсажа» уходит в отрыв
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии
Вашингтон действительно занимается подготовкой бойцов группировки "Магавир Ас-Саура" в Сирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе коалиции, возглавляемой США.
Обновлено в 07:49
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:27
Общество
ФБК нашел у родственников вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд руб
Общую стоимость имущества фонд оценивает в 6,5 млрд руб. РБК запросил комментарий у пресс-секретаря московского мэра Сергея Собянина Гульнары Пеньковой.
Обновлено в 08:13
Баскетбол
Ланге уйдет с поста главного тренера женской сборной России
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил о том, что Олаф Ланге покинет пост главного тренера женской сборной России.
Обновлено в 05:08
Футбол
Петр Авен сравнил «Спартак» с советской медициной
Знаете, была такая старая поговорка: "Советская медицина бесплатна, но большего она не стоит".
Обновлено в 04:57
Хоккей
Овечкин отреагировал на критику России Панариным
Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал интервью российского хоккеиста Артемия Панарина.
Обновлено в 07:51
Политика
Против Порошенко открыли еще одно уголовное дело
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло еще одно уголовное производство против бывшего президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка страны Валерии Гонтаревой.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Глава МИД Германии рассказал о тревоге Европы из-за российских ядерных ракет
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что отказ России уничтожать ракету 9М729, нарушающую, по мнению США, ДРСМД, вызывает в Европе серьезную тревогу.
Обновлено в 06:42
Политика
Минкульт Украины подтвердил упразднение Киевского патриархата
Киевский патриархат ранее ликвидированной Украинской православной церкви (УПЦ КП) перестал существовать в самостоятельном качестве, будучи присоединенным к Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено вчера в 10:08
Политика
В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири
Обновлено в 02:15
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Политика
Роскомнадзор готовит ответ на решение Ofcom по RT
Роскомнадзор готовит поправки в законы для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за рубежом, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Архангельский альпинист погиб в горах Таджикистана
Член Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Василий Дроздов трагически погиб в горах Таджикистана.
Обновлено в 07:32
Происшествия
У пассажира во Внукове изъяли котят на миллион рублей
Обновлено в 08:12