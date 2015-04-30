Общество

Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять летРБК 00:00

Если десять лет назад информацию по ТВ получали 94% россиян, то сегодня — 72%. Реже всего получает новости по телевизору молодежь: 42% среди россиян до 25 лет против 93% среди людей 65 лет и старше. У молодежи роль главного источника информации сегодня играет не телевидение, а социальные сети.
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Четверть россиян потеряла доверие к телевидению

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