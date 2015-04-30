Общество

Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять летРБК 00:00

Если десять лет назад информацию по ТВ получали 94% россиян, то сегодня — 72%. Реже всего получает новости по телевизору молодежь: 42% среди россиян до 25 лет против 93% среди людей 65 лет и старше. У молодежи роль главного источника информации сегодня играет не телевидение, а социальные сети.
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«Левада-центр»: за 10 лет доверять новостям на ТВ перестали четверть россиян

Новая газета03:26

Доверие россиян к федеральным каналам падает. Что это значит? Разбираемся с социологом «Левада-центра»

Дождь05:26

«Левада-центр»: доверие к новостям в телевизоре упало на 25% за десятилетие

Коммерсантъ03:27

Четверть россиян потеряла доверие к телевидению

URA.Ru04:05

Социологи выяснили, сколько времени интернет отнимает у россиян

Телеканал 360°02:14

Доверие россиян к федеральным телеканалам снизилось на четверть за последние 10 лет

Эхо Москвы03:00

Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет

РБК00:00
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Экономика

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Армия и оружие

Некоторым категориям контрактников в полтора раза подняли оклады

Обновлено в 05:10
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Футбол

Исторический трансфер «Зенита»: петербуржцы купят игрока «Барселоны»

Петербургский "Зенит" решился на трансфер, который может стать историческим и вторым по статусу после покупки Халка.
Обновлено вчера в 03:46
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Политика

Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»

Обновлено в 02:57
Политика

Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по MH17

Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

В МЧС назвали причину распространения лесных пожаров в Сибири

Обновлено в 02:36
Общество

Названа лучшая «Русская» колбаса

На последнем месте расположилась колбаса «Царицыно», которую производитель назвал «Русская с молоком», вводя потребителя в заблуждение.
Обновлено в 01:34
Здоровье

Дмитрий Медведев посетил Краевую детскую клиническую больницу в Чите

Краевая детская клиническая больница является одним из ведущих лечебно-профилактических учреждений Забайкальского края.
Обновлено в 01:51
Космос

NASA: Дым от пожаров в Сибири заволакивает планету. Каждый год одно и то же

В 2012 году дым от сибирских пожаров достиг США. Страшнее другое: леса в Сибири горят каждый год.
Обновлено 30 июля в 13:10
Политика

Порошенко: «Медведчук при мне голову не мог поднять»

Порошенко добавил, что при нём «пророссийские» силы на Украине, и в частности председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, не могли свободно вести политическую деятельность.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Политика

Украинские власти подтвердили ликвидацию Киевского патриархата

Неканоническая Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата ликвидирована и присоединена к Киевской митрополии новосозданной ПЦУ.
Обновлено вчера в 07:58
Общество

Для тушения пожаров в Сибири вызовут искусственные дожди

31 июля стало известно о намерении шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области провести обряд по вызову дождя в районах, где бушуют масштабные лесные пожары.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Координатора штаба Навального задержали на выходе из спецприемника

Координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова задержан на выходе из спецприемника №2. Там он отбывал восемь суток административного ареста за повторное нарушение закона о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).
Обновлено в 05:14
Интернет

Google разделит кэш браузера Chrome для пресечения действия хакеров

Разработчики Google Chrome планируют реализовать в браузере функции защиты от атак по сторонним каналам и слежения за пользователем, которые злоумышленник может проводить через HTTP-кэш браузера.
Обновлено в 05:12
Общество

В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении возобновить строительство станции метро «Суворовской» на Кольцевой линии.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия

Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали

В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Авто

АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada

Как и ожидалось, с 1 августа 2019 года «АвтоВАЗ» поднял рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA.
Обновлено в 04:52
Политика

Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Транспорт

ГИБДД рассекретила все камеры на дорогах

Обновлено вчера в 09:20
Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов

Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Общество

Белорусская писательница Алексиевич сделала каминг-аут

Обновлено в 05:02
Культура

Серия «Маши и Медведя» набрала больше 4 млрд просмотров

«Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы, «Маша плюс каша», набрал более четырех миллиардов просмотров», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 14:04
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Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено

Обновлено в 02:06
Финансы

ФРС США понизила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Экономика

Россияне получили возможность взять ипотечные каникулы

В России с 31 июля в силу вступил закон о возможности взять ипотечные каникулы для граждан.
Обновлено вчера в 03:12
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