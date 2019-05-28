Общество
Четверть россиян начали экономить на едеParkSeason.ru 04:40
17% респондентов заявили, что их траты остались на прежнем уровне по сравнению с прошлыми годами. На путешествиях экономят наибольшее количество россиян: их количество среди опрошенных достигло 29%, на втором месте оказалась экономия на продуктах питания, которой в опросе придерживаются 25% россиян.
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Политика
МИД назвал операцию спецназа Косово провокацией
«Рассматриваем вторжение косовоалбанского спецназа в сербонаселенные муниципалитеты на севере края утром 28 мая и задержание 13 местных сербов как очередную провокацию Приштины, направленную на устрашение и выдавливание неалбанского населения, установление контроля над этими районами силовым путем», — приводится на сайте ведомства слова пресс-секретарь МИДа Марии Захаровой.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Пенсионерка сдала в полицию Удмуртии почти 19 тысяч патронов
Пожилая жительница Удмуртии добровольно сдала в отделение полиции почти 19 тысяч патронов.
Обновлено в 04:37
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Шоу-бизнес
Кирилл Плетнев столкнулся с кризисом после ухода Нино Нинидзе
Актер признается: после ухода жены он столкнулся с кризисом.
Обновлено в 05:30
Гаджеты
13-летний школьник хотел получить работу, а попал в суд за взлом Apple
На момент взлома подростку было 13 лет. Сейчас ему 17 и он признал свою вину в суде по делам несовершеннолетних Аделаиды.
Обновлено в 06:43
Наука
В Китае показали самый быстрый поезд в мире
Китайская корпорация CRRC продемонстрировала прототип поезда на магнитной подушке — маглева — скорость которого будет достигать 600 километров в час.
Обновлено вчера в 10:41
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Политика
Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Экономика
«Связной» завершил слияние с «Евросетью» и сменил гендиректора
В конце мая 2018 года акционеры «Связного» и «Евросети» — группа SLV Олега Малиса и «МегаФон» соответственно — закрыли сделку по слиянию розничных сетей.
Обновлено в 07:11
Общество
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России
Крупные мировые автоконцерны, включая Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar LandRover, заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Муж выдал округлившийся живот Леры Кудрявцевой
Телеведущая Лера Кудрявцева уже несколько недель отдыхает во Флориде вместе с мужем Игорем Макаровым и маленькой дочкой Машей.
Обновлено в 08:35
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:11
Технологии
Маркетплейс Bringly от «Яндекса» будет продавать товары китайского интернет-ретейлера
С 31 мая на маркетплейсе Bringly будут размещены товары китайского интернет-ретейлера JD.com, сообщает VC.
Обновлено в 07:14
Общество
Первый мэр-трансгендер избран в Италии
Первый в Италии мэр-трансгендер был избран в ходе административных выборов, состоявшихся в Тромелло.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
Сына бывшего пресс-секретаря ФСБ судят за наркотики
В Москве началось судебное заседание по делу сына бывшего пресс-секретаря ФСБ Александра Здановича, обвиняемого в распространении наркотиков.
Обновлено в 08:25
Энергетика
Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля
Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удары в Сирии
ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным объектам сирийской армии в провинции Кунейтра, в районе населенного пункта Тель Шаар.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Кино
Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал
Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика
Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей
Концессионным соглашением рассчитан предельный размер платы за проезд, уточнил заммэра Москвы по экономике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.
Обновлено в 08:03
Футбол
«Барселона» в ближайшие часы уволит Вальверде
Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде в ближайшее время покинет занимаемую должность.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Петербурге два бизнесмена подделывали лекарства, возбуждено дело
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту производства и сбыта незарегистрированных лекарств.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Почему муж Гагариной не сбривает бороду
Дмитрий Исхаков рассказал подписчикам, чем ему грозит смена имиджа Муж Полины Гагариной, фотограф Дмитрия Исхаков, решил ответить на многочисленные вопросы фолловеров о своей бороде.
Обновлено в 03:34