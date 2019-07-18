Около 58 миллионов россиян имеют хотя бы один кредит, это составляет почти 40% всего населения России или две трети экономически активных россиян, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

с чего всё началось

Общество Ученый предупредил о рекордном росте температуры на Таймыре Температура на Таймыре выросла за последнее десятилетие на 1,2 градуса, что выше среднего показателя по России и на планете, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.

Политика В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.

Политика Киев возмутила карта Венгрии с Закарпатьем в украинской газете Министерство иностранных дел Украины обвинило в сепаратизме украинскую газету «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью.

Происшествия Дедушка убил маленького внука, в шутку напоив его алкоголем Дедушка со стороны отца ребёнка произнёс тост и собрался отпить из бокала, но один из гостей пошутил, что дед не может пить алкоголь без внука.

Транспорт На Крымском мосту завершена укладка рельсов Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Политика Путин подписал закон о принудительных работах вне колоний Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий использование труда осужденных к принудительным работам вне колоний-поселений.

Финансы Нацбанк Украины снизил учётную ставку Национальный банк Украины понизил учётную ставку с 17,5 до 17%. Как сообщает Liga.net, об этом на брифинге объявил глава НБУ Яков Смолий.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва» 1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.

Армия и оружие Хорошо горит: еще один броневик производства США уничтожили в Йемене Число уничтоженных Oshkosh M-ATV в Йемене за время войны еще в прошлом году перевалило за сотню.

Общество Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.

Происшествия Пожаловавшуюся Путину на зарплату учительницу не нашли Педагог обратилась к Путину в ходе прямой линии 20 июня. Она пожаловалась, что получает зарплату в 10 тысяч рублей.

Армия и оружие Минобороны России опровергло сообщения об участии в операции в Идлибе «Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских сухопутных войск и специальных подразделений в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Происшествия Роспотребнадзор выявил источник заражения в крымском лагере В крымском детском оздоровительном лагере "Лучистый", из которого с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 57 человек, в том числе 52 ребенка из Татарстана, работники столовой были носителями норовирусной инфекции.

Политика В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Политика Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Политика В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.

Общество В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.

Экономика В России резко выросло производство и потребление устриц Вместе с аквакультурным производством в прошлом году вырос и вылов устриц, рассказал РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.

Политика Зеленский назвал условия для возобновления сотрудничества с Россией Возвращение на родину арестованных в России украинских моряков может стать первым шагом для возобновления нормального диалога между Киевом и Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видео, опубликованном на его канале в YouTube.

Политика Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.

Политика Нацист Ярош посоветовал Зеленскому не примерять роль «отца нации» Позорное поведение представителей новой власти на Украине еще может аукнуться президенту Владимиру Зеленскому.