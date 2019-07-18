Экономика
Четверть россиян берут кредиты для поддержания привычного уровня жизниТАСС вчера в 06:53
Четверть российских заемщиков берут кредиты, чтобы поддерживать привычный уровень жизни, сообщил ТАСС президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
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с чего всё началось
Около 58 миллионов россиян имеют хотя бы один кредит, это составляет почти 40% всего населения России или две трети экономически активных россиян, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.РИА Новости02:07
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:05, Вашингтон
Общество
Ученый предупредил о рекордном росте температуры на Таймыре
Температура на Таймыре выросла за последнее десятилетие на 1,2 градуса, что выше среднего показателя по России и на планете, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
Обновлено в 06:28
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Обновлено в 06:31
Политика
Киев возмутила карта Венгрии с Закарпатьем в украинской газете
Министерство иностранных дел Украины обвинило в сепаратизме украинскую газету «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Дедушка убил маленького внука, в шутку напоив его алкоголем
Дедушка со стороны отца ребёнка произнёс тост и собрался отпить из бокала, но один из гостей пошутил, что дед не может пить алкоголь без внука.
Обновлено в 02:46
Транспорт
На Крымском мосту завершена укладка рельсов
Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Политика
Путин подписал закон о принудительных работах вне колоний
Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий использование труда осужденных к принудительным работам вне колоний-поселений.
Обновлено в 08:01
Финансы
Нацбанк Украины снизил учётную ставку
Национальный банк Украины понизил учётную ставку с 17,5 до 17%. Как сообщает Liga.net, об этом на брифинге объявил глава НБУ Яков Смолий.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Наука
Илон Маск начал подключать мозг к компьютеру
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
Хорошо горит: еще один броневик производства США уничтожили в Йемене
Число уничтоженных Oshkosh M-ATV в Йемене за время войны еще в прошлом году перевалило за сотню.
Обновлено вчера в 08:18
Общество
Москвичка опровергла сообщения о принуждении к браку в Чечне
Обновлено вчера в 16:49
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Пожаловавшуюся Путину на зарплату учительницу не нашли
Педагог обратилась к Путину в ходе прямой линии 20 июня. Она пожаловалась, что получает зарплату в 10 тысяч рублей.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об участии в операции в Идлибе
«Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских сухопутных войск и специальных подразделений в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Обновлено в 07:00
Футбол
«Динамо» сделало предложение о переходе форварда «Марселя» Н’Жие
Московское «Динамо» ведет переговоры о переходе нападающего французского «Марселя» Клинтона Н’Жие.
Обновлено в 05:59
Наука
Красное вино оказалось полезным для космонавтов
Обновлено в 07:36
Происшествия
Роспотребнадзор выявил источник заражения в крымском лагере
В крымском детском оздоровительном лагере "Лучистый", из которого с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 57 человек, в том числе 52 ребенка из Татарстана, работники столовой были носителями норовирусной инфекции.
Обновлено в 07:14
Политика
В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера
Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Политика
Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос
Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 05:03
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Экономика
В России резко выросло производство и потребление устриц
Вместе с аквакультурным производством в прошлом году вырос и вылов устриц, рассказал РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.
Обновлено в 00:32
Политика
Зеленский назвал условия для возобновления сотрудничества с Россией
Возвращение на родину арестованных в России украинских моряков может стать первым шагом для возобновления нормального диалога между Киевом и Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видео, опубликованном на его канале в YouTube.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Политика
Нацист Ярош посоветовал Зеленскому не примерять роль «отца нации»
Позорное поведение представителей новой власти на Украине еще может аукнуться президенту Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 06:37
Космос
Космонавты поделились впечатлениями от Земли, наблюдаемой из космоса
Наблюдение Земли влияет на мироощущение даже через мониторы.
Обновлено в 06:46
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47