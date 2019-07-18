Экономика

Четверть россиян берут кредиты для поддержания привычного уровня жизниТАСС вчера в 06:53

Четверть российских заемщиков берут кредиты, чтобы поддерживать привычный уровень жизни, сообщил ТАСС президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
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с чего всё началось

Почти 40% россиян имеют хотя бы один кредит, сообщили в НАПКА

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