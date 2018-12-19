Общество

Четверть работодателей в России призналась в намерении сократить штат
РБК
21:48

Почти четверть российских работодателей — 23% — планирует в 2019 году сократить штат. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование портала Rabota.ru. По данным исследования, сильнее всего вероятность сокращений выражена в таких сферах как «медиа и маркетинг» и «продукты питания».
РБК21:48
с чего всё началось

Каждый четвертый работодатель начнет 2019 год с увольнений

Каждый третий работодатель (33 процента) намерен в новом году обучать своих сотрудников. Об этом они сообщили исследователям портала Rabota.ru в ходе опроса, посвященного планам работодателей на 2019 год. В нем приняло участие 300 работодателей.
Российская газета19:15

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Каждый четвертый работодатель намерен сократить штат в начале 2019 года

Телеканал 360°23:00

Исследование: четверть работодателей уволит сотрудников в 2019 году

Газета.Ru22:31

Каждый четвертый работодатель в РФ планирует начать год с увольнений

URA.Ru21:58

Четверть работодателей в России призналась в намерении сократить штат

РБК21:48

Опрос: 23% российских работодателей планируют начать 2019 год с увольнений

RT на русском21:44

Каждый четвёртый работодатель России собирается начать 2019 год с увольнений

Life.ru20:40

Каждый четвертый работодатель начнет 2019 год с увольнений

Российская газета19:15
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