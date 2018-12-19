Общество
Четверть работодателей начнет 2019 год с сокращений сотрудников
Четверть работодателей начнет 2019 год с сокращений сотрудниковВести.Ru01:11
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с чего всё началось
Каждый третий работодатель (33 процента) намерен в новом году обучать своих сотрудников. Об этом они сообщили исследователям портала Rabota.ru в ходе опроса, посвященного планам работодателей на 2019 год. В нем приняло участие 300 работодателей.Российская газетавчера в 19:15
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Опрос: 23% российских работодателей планируют начать 2019 год с увольнений
RT на русскомвчера в 21:44
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Обновлено в 04:20
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Обновлено в 05:00
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Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении закон, предусматривающий наказание для организаторов нелегальных экскурсий по крышам домов, сообщает «Росбалт».
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Общество
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Парк Дружбы в Москве начнут благоустраивать в 2019 году. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии 19 декабря.
Обновлено в 06:53