Каждый третий работодатель (33 процента) намерен в новом году обучать своих сотрудников. Об этом они сообщили исследователям портала Rabota.ru в ходе опроса, посвященного планам работодателей на 2019 год. В нем приняло участие 300 работодателей.

с чего всё началось

Почти четверть работодателей собираются начать новый год с увольнения сотрудников.

Четверть работодателей начнет 2019 год с сокращений сотрудников

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