Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкойРИА Новости 08:34
Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Читать в источнике
Оценить534
с чего всё началось
От 25 до 30% продаваемой питьевой воды в России – подделка, заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Ведомости08:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 20:58, Вашингтон
Происшествия
«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31
Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено в 18:49
Кино
Представлен первый концепт-арт Вечных
Обновлено в 03:31
Спорт
Хортон не поднялся на подиум к Сунь Яну, замешанному в допинг-скандале
Обновлено вчера в 08:26
Общество
Лесные пожары в Красноярском крае: горит более 650 тыс. га
Обновлено в 02:58
Музыка
Гитарист «Кино» прокомментировал исполнение «Группы крови» Metallica
Юрий Каспарян прокомментировал событие, взбудоражившее россиян вчера поздно вечером - исполнение в "Лужниках" Metallica кавера на "Группу крови" "Кино".
Обновлено в 11:15
Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на выборах в Верховную Раду вместе со своей супругой.
Обновлено вчера в 09:02
Общество
Наркобарон Коротышка обжаловал приговор о пожизненном заключении
Глава наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман, более известный как Коротышка (Эль Чапо), подал апелляцию на свое пожизненное заключение.
Обновлено в 20:43
Путешествия
Авиакомпания «Победа» начала продавать туристические путевки
Авиакомпания «Победа» с 22 июля начала продавать туристические путевки по направлениям своих полетов, пишут «Ведомости».
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес
Ведущая Юлия Бордовских развелась с мужем
Юлия Бордовских рассказала, что оформила развод. Однако о расставании с мужем она не жалеет.
Обновлено в 09:02
Интернет
Мошенники распространяют поддельные версии приложения FaceApp
Компания ESET, специализирующаяся на защите от вредоносного программного обеспечения, выпустила предупреждение о распространении через интернет поддельных приложений FaceApp.
Обновлено в 11:58
Политика
Вакарчук предложил узаконить «сосуществование» Украины и России
Лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что необходимо создать закон об отношениях российской и украинской стороны.
Обновлено в 17:52
Общество
Россельхознадзор отреагировал на данные об ужесточении провоза багажа
Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано дала комментарий после того, как в СМИ появились данные о том, что на границе России вводятся новые правила провоза овощей, фруктов и цветов.
Обновлено в 04:15
Политика
Киев пригрозил остановить выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Киев не исключает введения санкций в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик из-за решения России выдавать паспорта в упрощенном порядке.
Обновлено в 03:18
Общество
Россияне предложили назвать трассу М11 «За шавермой»
Самым популярным у россиян названием трассы М11 Москва–Санкт-Петербург стало «За шавермой/За шаурмой».
Обновлено в 19:49
Армия и оружие
Кедми объяснил, почему США пугает существование России
Американцам, которые смеялись над «мультиками», где Россия демонстрировала свои успехи в области нового вооружения, уже не смешно, они видят угрозу даже просто в существовании РФ, заявил израильский политолог Яков Кедми.
Обновлено в 15:32
Наука
Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество
Обновлено в 02:58
Экономика
В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан России
Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате назвали число жителей России, официальная заработная плата которых превышает один миллион рублей в месяц.
Обновлено в 15:28
Происшествия
В Англии чайка похитила чихуахуа
Британский портал Devon Live рассказал о необычном похищении: в городе Пейнтон собаку породы чихуахуа унесла чайка.
Обновлено в 09:24
Политика
Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 14:33
Политика
Трамп договорился с Конгрессом о потолке госдолга США
Договорённость о потолке американского госдолга заключили администрация президента США и лидеры Конгресса, заявил президент Штатов Дональд Трамп в Twitter.
Обновлено в 19:18
Политика
Трамп обсудил с главами Google, Intel и Cisco ситуацию вокруг Huawei
Президент США Дональд Трамп встретился в понедельник с главами компаний Google, Intel, Cisco и других, чтобы обсудить ситуацию вокруг Huawei, и согласился оперативно рассмотреть вопрос выдачи лицензий на торговлю с ней ряду компаний, говорится в заявлении Белого дома.
Обновлено в 19:12
Происшествия
Самолет, летевший в Анталью, возвращается во Внуково
Было принято решение вернуть лайнер в аэропорт вылета – Внуково.
Обновлено в 11:39
Наука
Зрительные образы вживили в мозг мышей
Учёные из Стэнфордского университета смогли вживить в мозг мышей зрительные образы.
Обновлено в 01:35
Экономика
В Шанхае запустили биржу-конкурента NASDAQ
Китай не впервые пытается создать свою биржу для IT-компаний, предыдущие попытки в 2009 и 2013 годах провалились из-за недостатка качественных размещений и ограниченного оборота акций, но Star Market может ждать иная судьба, указывает CNN Business.
Обновлено в 07:32
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49