с чего всё началось

Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Происшествия «Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31 Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.

Музыка Гитарист «Кино» прокомментировал исполнение «Группы крови» Metallica Юрий Каспарян прокомментировал событие, взбудоражившее россиян вчера поздно вечером - исполнение в "Лужниках" Metallica кавера на "Группу крови" "Кино".

Политика Зеленский назвал качества будущего премьера Украины Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на выборах в Верховную Раду вместе со своей супругой.

Общество Наркобарон Коротышка обжаловал приговор о пожизненном заключении Глава наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман, более известный как Коротышка (Эль Чапо), подал апелляцию на свое пожизненное заключение.

Путешествия Авиакомпания «Победа» начала продавать туристические путевки Авиакомпания «Победа» с 22 июля начала продавать туристические путевки по направлениям своих полетов, пишут «Ведомости».

Шоу-бизнес Ведущая Юлия Бордовских развелась с мужем Юлия Бордовских рассказала, что оформила развод. Однако о расставании с мужем она не жалеет.

Интернет Мошенники распространяют поддельные версии приложения FaceApp Компания ESET, специализирующаяся на защите от вредоносного программного обеспечения, выпустила предупреждение о распространении через интернет поддельных приложений FaceApp.

Политика Вакарчук предложил узаконить «сосуществование» Украины и России Лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что необходимо создать закон об отношениях российской и украинской стороны.

Общество Россельхознадзор отреагировал на данные об ужесточении провоза багажа Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано дала комментарий после того, как в СМИ появились данные о том, что на границе России вводятся новые правила провоза овощей, фруктов и цветов.

Политика Киев пригрозил остановить выдачу российских паспортов жителям Донбасса Киев не исключает введения санкций в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик из-за решения России выдавать паспорта в упрощенном порядке.

Армия и оружие Кедми объяснил, почему США пугает существование России Американцам, которые смеялись над «мультиками», где Россия демонстрировала свои успехи в области нового вооружения, уже не смешно, они видят угрозу даже просто в существовании РФ, заявил израильский политолог Яков Кедми.

Экономика В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан России Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате назвали число жителей России, официальная заработная плата которых превышает один миллион рублей в месяц.

Происшествия В Англии чайка похитила чихуахуа Британский портал Devon Live рассказал о необычном похищении: в городе Пейнтон собаку породы чихуахуа унесла чайка.

Политика Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.

Политика Трамп договорился с Конгрессом о потолке госдолга США Договорённость о потолке американского госдолга заключили администрация президента США и лидеры Конгресса, заявил президент Штатов Дональд Трамп в Twitter.

Политика Трамп обсудил с главами Google, Intel и Cisco ситуацию вокруг Huawei Президент США Дональд Трамп встретился в понедельник с главами компаний Google, Intel, Cisco и других, чтобы обсудить ситуацию вокруг Huawei, и согласился оперативно рассмотреть вопрос выдачи лицензий на торговлю с ней ряду компаний, говорится в заявлении Белого дома.

Наука Зрительные образы вживили в мозг мышей Учёные из Стэнфордского университета смогли вживить в мозг мышей зрительные образы.

Экономика В Шанхае запустили биржу-конкурента NASDAQ Китай не впервые пытается создать свою биржу для IT-компаний, предыдущие попытки в 2009 и 2013 годах провалились из-за недостатка качественных размещений и ограниченного оборота акций, но Star Market может ждать иная судьба, указывает CNN Business.