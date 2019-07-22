Политика

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкойРИА Новости 08:34

Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
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с чего всё началось
От 25 до 30% продаваемой питьевой воды в России – подделка, заявил
 гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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