Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкойРИА Новости 08:34
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды. "У нас сегодня продукции очень много продается непонятно какой", — добавил он. В июле с предложением маркировать минеральную воду выступил Роспотребнадзор.
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с чего всё началось
Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.РИА Новости08:34
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Четверть питьевой воды в РФ признана подделкой, в регионах - доходит до 80%
Национальная служба новостей08:47
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