Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

с чего всё началось

Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды. "У нас сегодня продукции очень много продается непонятно какой", — добавил он. В июле с предложением маркировать минеральную воду выступил Роспотребнадзор.

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