Политика

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкойРИА Новости 08:34

Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды. "У нас сегодня продукции очень много продается непонятно какой", — добавил он. В июле с предложением маркировать минеральную воду выступил Роспотребнадзор.
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с чего всё началось

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости08:34

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Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

URA.Ru08:41

Эксперт заявил о необходимости ужесточить наказание за подделку воды

RT на русском11:37

Глава Ростеха заявил, что более четверти питьевой воды в России - подделка

ТАСС09:09

Подделкой оказалось более четверти питьевой воды на российском рынке

Интерфакс09:44

Четверть питьевой воды в РФ признана подделкой, в регионах - доходит до 80%

Национальная служба новостей08:47

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

РИА Новости08:34

Чемезов: Более четверти продаваемой в России питьевой воды - подделка

Российская газета07:42
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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