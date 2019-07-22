Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкойРИА Новости 08:34
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды. "У нас сегодня продукции очень много продается непонятно какой", — добавил он. В июле с предложением маркировать минеральную воду выступил Роспотребнадзор.
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с чего всё началось
Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.РИА Новости08:34
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Четверть питьевой воды в РФ признана подделкой, в регионах - доходит до 80%
Национальная служба новостей08:47
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Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Футбол
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
Обновлено в 06:30
Космос
Индия запустила к Луне станцию с луноходом
Индия запустила к Луне автоматическую миссию "Чандраян-2", сообщает РИА "Новости". На борту "Чандраян-2" находится небольшой луноход.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Российские туристы застряли в Анталье из-за задержки рейса
Как ранее в понедельник сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта "Шереметьево" Анна Захаренкова, авиакомпания Azur Air перенесла запланированный в понедельник ночью рейс из столичного аэропорта Шереметьево в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19.00 мск.
Обновлено в 09:39
Общество
Умер 29-летний журналист Первого канала Денис Коновалов
Умер 29-летний шеф-редактор передачи "Пусть говорят" Денис Коновалов, сообщил Первый канал.
Обновлено в 09:13
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Путешествия
Авиакомпания «Победа» запускает продажу туров
«Наша команда запускает автономный сервис с собственным сайтом, отдельным продвижением и социальными сетями — проект Pobeda.travel, который будет агрегировать лучшие варианты размещений во всех городах маршрутной сети авиакомпании в «пакетах» с авиабилетами», — рассказал гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Похититель картины Куинджи возместил стоимость реставрации
Перед началом заседания адвокат обвиняемого заявила, что Чуприков оплатил стоимость восстановительных работ, сумма которых составляет 13 тысяч рублей.
Обновлено в 06:51
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Авто
Уникальный прототип Jaguar из 60-х превратили в дорожный спорткар
Британская фирма Ecurie Cars анонсировала выпуск дорожного спорткара с внешностью гоночного прототипа Jaguar XJ13 из 60-х.
Обновлено в 08:27
Экономика
Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина убил его отец
Официальный представитель Окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский сообщил, что пятилетнего мальчика, имевшего гражданство РФ, убил на территории польского государства его отец.
Обновлено в 09:32
Общество
В Краснодаре завершают ликвидацию подтоплений
Городские службы завершают ликвидацию последствий выпадения за сутки месячной нормы осадков в Краснодаре, где оказались подтоплены около 90 территорий, сообщает администрация столицы Кубани.
Обновлено в 07:51
Политика
В Москве завершился митинг оппозиции
В Москве на площади Сахарова завершился разрешенный митинг оппозиции.
Обновлено 20 июля в 09:53
Политика
Лукашенко предложил ЕС активизировать политический диалог
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что препятствий для усиления диалога с Европейским союзом по экономическим и политическим вопросам нет.
Обновлено в 05:22
Политика
Юрист Януковича сообщил об исчезновении генпрокурора Украины
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко "куда-то исчез" – об этом сообщил юрист и бывший замруководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.
Обновлено в 07:40
Политика
Иран сообщил об аресте 17 работавших на ЦРУ шпионов
По данным агентства, речь идет об «объединенной сети агентов, работающих на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) внутри Ирана».
Обновлено в 04:00
Политика
Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно может разговаривать на украинском языке, но говорит на русском в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.
Обновлено в 09:26
Кино
«Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории
Фильм «Мстители: Финал» по кассовым сборам обошел «Аватар» Джеймса Кэмерона, который оставался непобедимым в течение последних десяти лет.
Обновлено в 04:56
Политика
В правительстве Украины начались обыски
В помещениях кабинета министров Украины, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и госпредприятия «Спецтехноэкспорт» проходят обыски.
Обновлено в 07:28
Технологии
Производство двигателей для ракет «Протон-М» прекращено
Обновлено в 08:38
Кино
Телеканал СТС вырезал из фильма фразу про «долбаных украинцев»
Российский телеканал СТС вырезал фрагмент из фильма «Ограбление по-итальянски», в котором говорилось про украинцев, пишет издание «Лента.ру» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».
Обновлено в 08:42
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Наука
Капсула Hyperloop установила новый скоростной рекорд
Капсула Hyperloop установила очередной скоростной рекорд, разогнавшись до отметки в 463 километров в час.
Обновлено в 09:58
Политика
Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Италии произошел сбой в движении поездов из-за пожара на электровозе
Серьезные перебои в движении поездов на основной железнодорожной линии Италии Милан-Неаполь возникли в понедельник из-за возгорания электровоза, которое произошло рано утром близ Флоренции в районе станции "Ровеццано", многие поезда отменены или отправляются с большим опозданием.
Обновлено в 03:44
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
В Москве задержали похитивших человека за съемку нарушений ПДД
Возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека). В мае в Подмосковье похитили 32-летнего сына предпринимателя.
Обновлено в 09:42