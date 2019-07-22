Политика

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкойРИА Новости 08:34

Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды. "У нас сегодня продукции очень много продается непонятно какой", - добавил он. В июле с предложением маркировать минеральную воду выступил Роспотребнадзор.
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с чего всё началось

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Более четверти продаваемой в России питьевой воды - подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости08:34

Подробнее о событии

«Фальсификат на 80%». Путину предложили начать маркировать питьевую воду

Фонтанка.Ру07:52

Чемезов заявил, что 25% питьевой воды в России является подделкой

RT на русском08:32

Стало известно количество поддельной питьевой воды в России

Газета.Ru08:01

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

РИА Новости08:34

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Lenta.ru07:49

Чемезов: четверть бутилированной воды в России — подделка

News.ru07:46

Чемезов: Более четверти продаваемой в России питьевой воды - подделка

Российская газета07:42
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 08:43, Вашингтон
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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