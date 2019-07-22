с чего всё началось

По подсчетам экспертов процент фальсификации питьевой воды в России составляет от 25 до 30%. В некоторых регионах этот показатель и во все достигает 80%. Для того, что решить данную проблему следует ввести маркировку воды.

До 30% питьевой воды в России оказались подделкой

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