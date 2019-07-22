Политика
До 30% питьевой воды в России оказались подделкойPrivet-Rostov.ru 02:58
По подсчетам экспертов процент фальсификации питьевой воды в России составляет от 25 до 30%. В некоторых регионах этот показатель и во все достигает 80%. Для того, что решить данную проблему следует ввести маркировку воды.
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с чего всё началось
От 25 до 30% продаваемой питьевой воды в России – подделка, заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Ведомостивчера в 08:55
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Армия и оружие
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Политика
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«Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в Лиге Европы
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Политика
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
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Тинькофф-банк предложит речевые технологии корпоративным клиентам Управляющая Тинькофф-банком TCS Group выводит на рынок b2b разработки в сфере речевых технологий.
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В мэрии Красноярска произошли кадровые перестановки. Глава города Сергей Еремин назначил нового руководителя департамента транспорта.
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Европа опасается сближения России и Украины после выборов в Раду
Европейские страны опасаются возможности сближения России и Украины после выборов в Верховную Раду.
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