Более четверти тендеров на госзакупки препаратов не состоялись Срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер, в первой половине 2019 года число несостоявшихся тендеров увеличилось вдвое, до 60,8 тыс.

с чего всё началось

Количество госзакупок, которые не состоялись, выросло с 31,8 тыс. в первой половине 2018 года до 60,8 тыс. в первой половине 2019 года, т.е. практически в два раза. Таким образом, было сорвано более четверти тендеров. Состоявшимися в первой половине текущего года признаны 163,4 тысячи тендеров.

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