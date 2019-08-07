Экономика
Четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана, сообщил «Ъ»Газета.Ru 02:53
Количество госзакупок, которые не состоялись, выросло с 31,8 тыс. в первой половине 2018 года до 60,8 тыс. в первой половине 2019 года, т.е. практически в два раза. Таким образом, было сорвано более четверти тендеров. Состоявшимися в первой половине текущего года признаны 163,4 тысячи тендеров.
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с чего всё началось
Более четверти тендеров на госзакупки препаратов не состоялись Срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер, в первой половине 2019 года число несостоявшихся тендеров увеличилось вдвое, до 60,8 тыс.Коммерсантъвчера в 18:09
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