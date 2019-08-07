Общество
Минтруд прокомментировал данные о бедности среди детей в РоссииРБК 09:09
Минтруд отметил, что основная помощь оказывается именно этой категории населения. РБК со ссылкой на данные Росстата написал, что 26% российских детей живут в семьях, чьи доходы оказались ниже прожиточного минимума. Уровень бедности среди детей оказался вдвое выше, чем общий показатель по стране.
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с чего всё началось
В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018 году — 12,9% населения (18,9 млн человек); особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности.РБК01:35
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Нищета с пеленок: каждый четвертый российский ребенок лишен полноценного питания
Московский Комсомолец10:32
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