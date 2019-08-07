Общество

Четверть детей в России живут за чертой бедностиГазета.Ru 04:54

В России 26% детей живут за чертой бедности. Этот показатель в два раза выше, чем в целом по стране - всего в РФ на конец 2018 года бедными считались 18,9 млн человек, или 12,9% населения. При этом в многодетных семьях ситуация еще хуже.
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Четверть детей в России оказались за чертой бедности

В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018 году — 12,9% населения (18,9 млн человек); особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности.
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