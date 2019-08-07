Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедностиРБК 01:35
По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.
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с чего всё началось
В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018 году — 12,9% населения (18,9 млн человек); особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности.РБК01:35
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