Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедностиРБК 01:35
«Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.
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с чего всё началось
В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018 году — 12,9% населения (18,9 млн человек); особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности.РБК01:35
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Нищета с пеленок: каждый четвертый российский ребенок лишен полноценного питания
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