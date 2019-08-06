Армия и оружие
Четверо украинских военных погибли в ДонбассеТелеканал 360° 06:23
Украинские военные погибли в Донбассе в результате обстрелов. С начала текущих суток, по имеющимся данным, ополчение уже дважды обстреливало позиции ВСУ. Огонь велся по селам Богдановка и Павлополь Донецкой области, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
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Происшествия
У пришедших с ребенком на акцию 27 июля прошел обыск
Супружеская пара, пришедшая на несанкционированную акцию 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму c годовалым ребенком, сообщила об обыске у них дома.
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Генетики установили личность умершего 200 лет назад человека-вампира
Специалисты Системы медицинского освидетельствования вооруженных сил США установили личность умершего 200 лет назад человека-вампира из Коннектикута.
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На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса
Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.
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Патрушев объяснил выход США из ДРСМД
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.
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Политика
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Напомним, в октябре 2018 года мужчина был арестован по подозрению в отправке посылок с бомбами политическим оппонентам президента США.
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Технологии
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«ВКонтакте» в рамках эксперимента отключила счетчик лайков для части пользователей, рассказал vc.ru директор по росту и исследованиям соцсети Андрей Законов.
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Коломойский объяснил ненужность российского газа Украине
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Политика
В партии Порошенко оценили уголовное дело о его поездке на Мальдивы
Ранее Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство относительно возможной организации Порошенко незаконной переправки лиц через государственную границу во время его поездки на Мальдивские острова в отпуск в 2018 году.
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Футбол
Безбородов ошибся и не назначил пенальти в ворота «Спартака»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, арбитр Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Спартака" в 4-м туре РПЛ, а также отметил правоту Алексея Еськова, засчитавшего гол Артема Дзюбы в ворота "Краснодара".
Обновлено в 09:22
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Глюкоза прокомментировала слухи о разводе
Практически две недели Глюкоза держала поклонников в неведении, совершенно не реагируя на разговоры о ее расставании с Александром Чистяковым спустя 13 лет брака.
Обновлено в 10:06
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СК подтвердил гибель человека при взрыве арсенала под Ачинском
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Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам в Сибири
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Мясо, молоко и фрукты запретили хранить на таможне больше суток
Правительство опубликовало перечень товаров, которых нельзя хранить на таможне больше суток с момента задержания.
Обновлено в 09:20
Космос
Работу спутника «Метеор-М» восстановили после сбоя
Госкорпорация "Роскосмос" подтвердила произошедший на гидрометеорологическом аппарате "Метеор-М" номер 2 сбой системы ориентации, однако к настоящему времени ее работа восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
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Дочь Галкина и Пугачевой продемонстрировала «эксклюзивный смартфон»
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На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Экономика
В РФ резко снизилась численность рабочей силы из-за старения населения
В первом квартале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы.
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Армия и оружие
Противолодочные самолеты ВМФ России прошли у побережья Аляски и Канады
Обновлено в 10:05
Политика
Госдума может расследовать попытки вмешательства в выборы в РФ
В Госдуме может быть создана рабочая группа для изучения материалов по вмешательству других стран во внутренние дела РФ.
Обновлено в 09:38
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, кому нельзя есть дыни
Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что дыня насыщена магнием, калием, железом, витаминами группы С и Р, она хорошо утоляет жажду, снижает уровень холестерина в крови и является успокоительным средством.
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Сбербанк временно понизил ставку по потребкредитам
Сбербанк России принял решение о снижении ставки по потребительским кредитам на 1,5 процентных пункта, но период действия предложения ограничен сроком 30 сентября.
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Общество
Жена осужденного Никиты Белых объявила о разводе
Обновлено в 09:16
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Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день
Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Финансы
Народный банк КНР ответил на обвинения США в валютных манипуляциях
По мнению Пекина, решение США признать Китай страной, манипулирующей валютным курсом, является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.
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