Четверо погибли при ракетном обстреле под ДамаскомBFM.ru 20:05

Четыре человека погибли и 21 получил ранения при ракетном обстреле со стороны израильских ВВС в сельской местности в районе столицы Сирии Дамаска, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.

Четверо погибли при ракетном обстреле под Дамаском

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