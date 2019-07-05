Четверо игроков петербургского футбольного клуба «Зенит» поменяли свои игровые номера на сезон 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

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Происшествия Задержаны сотрудники «Альфы» и «Вымпела» ФСБ Шесть сотрудников ФСБ России задержаны в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщило принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Футбол Тургай Мохбалиев подписал контракт с «Уфой» Защитник Тургай Мохбалиев, выступавший за молодежную команду московского "Спартака", продолжит карьеру в "Уфе", сообщается в сообществе футбольного клуба из Башкортостана в "ВКонтакте".

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