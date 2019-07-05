Футбол

Четверо футболистов «Зенита» сменили игровые номера78.ru 01:59

Четверо игроков петербургского футбольного клуба «Зенит» поменяли свои игровые номера на сезон 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Новичок «Зенита» Дуглас Сантос определился с игровым номером

Sport24.ruвчера в 14:11

Два игрока «Зенита» забрали себе номера Маркизио и Паредеса, Сантос тоже определился

Спорт день за днемвчера в 13:44

Сантос будет выступать под 3-м номером в «Зените»

Спорт-Экспрессвчера в 12:36

Дуглас Сантос определился с игровым номером в «Зените»

Чемпионатвчера в 13:01

Сантос определился с игровым номером в «Зените»

Матч ТВвчера в 12:56

Дуглас Сантос взял в «Зените» 3-й номер, Ригони вернул 10-й

Sports.ruвчера в 12:42

Стал известен номер, под которым будет выступать новичок «Зенита» Сантос

Евро-футбол.рувчера в 13:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:40, Ашберн
Общество

Подсчитаны затраты на восстановление Иркутской области после паводка

Обновлено в 02:08
Происшествия

В Черном море перевернулось судно с туристами

Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:49
Общество

Умерла пережившая опыты доктора Менгеле бывшая узница Освенцима

Обновлено вчера в 19:30
Политика

Иран пригрозил захватить британский танкер

Тегеран будет «обязан» захватить британский нефтяной танкер, если задержанный в Гибралтаре иранский танкер не будет немедленно освобожден.
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия

Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики

Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
Политика

Эрдоган отправил в отставку главу Центробанка Турции

Председатель Центрального банка Турции Мурат Четинкая отправлен в отставку, на его место назначен его заместитель Мурат Уйсал, документ опубликован в официальном издании Resmi Gazete.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Задержаны сотрудники «Альфы» и «Вымпела» ФСБ

Шесть сотрудников ФСБ России задержаны в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщило принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Обновлено вчера в 06:54
Футбол

Тургай Мохбалиев подписал контракт с «Уфой»

Защитник Тургай Мохбалиев, выступавший за молодежную команду московского "Спартака", продолжит карьеру в "Уфе", сообщается в сообществе футбольного клуба из Башкортостана в "ВКонтакте".
Обновлено в 03:20
Происшествия

Мощное землетрясение в Калифорнии застало врасплох телеведущих

Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы

Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей).
Обновлено в 01:45
Армия и оружие

В Китае призвали взять Ту-160 за основу для своего нового «стратега»

По словам китайских репортёров, российский «Белый лебедь» - один из наиболее надёжных самолётов в своём классе, и потому китайскому промышленному кластеру следовало бы взять большинство его технологических решений за основу при создании собственного нового стратегического бомбардировщика ("стратега").
Обновлено в 02:00
Происшествия

Задержана кассирша банка, похитившая более 20 млн рублей

Обновлено вчера в 03:39
Шоу-бизнес

Актриса Юлия Хлынина рассекретила возлюбленного из списка Forbes

Юлия не просто указала на избранника, а сразу поделилась его достижениями – журнал Forbes включил его в итоговый список тридцати самых перспективных россиян до 30 лет.
Обновлено вчера в 11:24
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России

В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.
Обновлено в 03:10
Общество

Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете

Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Обновлено в 01:47
Политика

Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии

Капитан команды КВН "Сборная Рудн" и продюсер сериала "Даешь молодежь!" Сангаджи Тарбаев станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии.
Обновлено в 02:17
Политика

Китай сообщил о готовности США к координации по Корейскому полуострову

В китайском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что глава МИД КНР Ло Чжаохуэй в ходе телефонного разговора обсудил со спецпосланником США по КНДР Стивеном Бигэном вопросы политического урегулирования на Корейском полуострове.
Обновлено в 00:50
Здоровье

Легендарной семьей Рязанской области стала семья врачей

Обновлено вчера в 10:21
Армия и оружие

Украинские каратели убили в Донбассе командира разведгруппы ополченцев Евгения Новикова

Украинские каратели сообщили об убийстве в Донбассе командира разведки 5 ОМСБр "Оплот" 1 Армейского корпуса ДНР Евгения Новикова с позывным "Скиф".
Обновлено в 02:53
Экономика

ЦБ рассказал о новом способе мошенничества через банкоматы

Банк России в 2018 году зафиксировал новый способ мошенничества с отменой транзакции через банкомат.
Обновлено вчера в 05:25
Общество

Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся

Рекордсменом по количеству разводов стала Сахалинская область – 5,1 на 1000 человек населения. Второе место заняла Республика Карелия (4,6).
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ

Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.
Обновлено вчера в 13:11
Баскетбол

Леонард планирует подписать контракт с «Клипперс»

Обновлено в 02:10
Футбол

Видаль рискует пропустить матч за третье место Кубка Америки

Полузащитник сборной Чили и «Барселоны» Артуро Видаль может пропустить матч с командой Аргентины на Кубке Америки, в котором будут разыграны бронзовые медали турнира.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие

ДНР: Украинские военные обстреляли из минометов детскую площадку

Обновлено в 03:14
Футбол

Сутормин покинет «Рубин» и перейдёт в «Зенит»

Хавбек «Рубина» Алексей Сутормин покинет казанский клуб спустя шесть дней после перехода.
Обновлено вчера в 12:27
Авто

Составлен ТОП-5 наиболее популярных автомобилей для женской аудитории

Обновлено в 01:42
Общество

В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп

В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
Обновлено в 02:14
Хоккей

Задоров подписал новый контракт с «Колорадо»

Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о задержании в Москве продававшего дипломы ректора

Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эмануэль Маммана
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, защитник российского клуба «Зенит».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное