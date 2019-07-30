Футбол
Четверо футболистов РПЛ вошли в топ-50 талантов УЕФАМосковский Комсомолец 07:48
Четыре игрока российских футбольных клубов включены в рейтинг талантов, которые должны проявить себя в сезоне 2019–2020.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:24, Вашингтон
Политика
Ходорковский желал гибели российских журналистов в ЦАР
Власти Центральноафриканской Республики 30 июля сообщили о приостановке следственных действий по делу, касающемуся убийства российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.
Обновлено в 05:35
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Общество
Режим ЧС ввели в пяти регионах России из-за лесных пожаров
Обновлено в 07:45
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Краснодарском крае у активистов «Открытой России» проходят обыски
Информацию об обысках подтвердили в правоохранительных органах, в отношении активистов возбуждены уголовные дела по ст. 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной».
Обновлено в 04:29
Кино
Джейсон Момоа отомстит за убийство жены
Актёру досталась роль мужчины, который поклялся отомстить виновным в смерти его жены.
Обновлено в 05:25
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено вчера в 12:29
Кино
Сериал «Санта-Барбара» отметил свое 35-летие
Обновлено в 05:01
Финансы
«Кубышка» «Сургутнефтегаза» полегчала на 105 млрд рублей
Сальдо прочих доходов и расходов по итогам 6 месяцев 2019 года составило минус 309 млрд рублей, а годом ранее было плюс 218 млрд рублей, в результате чего компания показала доналоговый убыток.
Обновлено в 07:45
Политика
Зеленский допустил переназначение Кличко мэром Киева
В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он рассматривает несколько кандидатур на должность главы Киевской горадминистрации, среди которых есть и действующий мэр Виталий Кличко.
Обновлено в 06:03
Политика
Супруга певицы Жасмин объявили в международный розыск
Илана Шора, мужа известной российской певицы Жасмин, объявили в международный розыск.
Обновлено в 03:07
Общество
В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров
На улицах Сочи появились большие американские тараканы, длина которых с усами достигает девяти сантиметров.
Обновлено в 07:02
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Политика
Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением
Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
Обновлено в 03:42
Общество
В потребительскую корзину свердловчан добавили молока и убавили хлеба
Свердловское заксобрание внесло изменения в потребительскую корзину жителя региона.
Обновлено в 04:44
Политика
Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал «безумной»
Идея властей Украины сделать "всемирный телеканал" на русском языке "безумна", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов
Обновлено вчера в 16:42
Здоровье
Для москвичей проведут бесплатные лекции о родах и воспитании детей
21 августа в клинической больнице № 15 имени Филатова пройдет обсуждение медицинских и психологических вопросов, связанных с подготовкой к родам, а в больнице имени Виноградова будет организована школа отцов, в рамках которой расскажут о ходе беременности и родах, а также научат ухаживать за новорожденными.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
ВДВ проведут самую большую высадку военных
Обновлено в 07:40
Политика
Депутат предложила бомбить горящую тайгу в Сибири
Депутат Заксобрания Алтайского края от ЛДПР Евгения Боровикова предложила потушить лесные пожары в Сибири, сбросив на тайгу бомбу.
Обновлено в 04:22
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне достиг десяти метров
Ранее 30 июля чиновники сообщили, что река перехлестнула через дамбу в Тулуне и на 10 утра уровень воды в Ие поднялся до 990 сантиметров при критической отметке в 700 сантиметров.
Обновлено в 01:39
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Мигрант в Германии столкнул под поезд мать с ребенком
Обновлено в 03:49
Авто
Renault с августа поднимет цены на все модели в России
Renault с 1 августа повысит рекомендованные розничные цены на модели в России примерно на 1–2%.
Обновлено в 02:48
Политика
Врио главы Сахалина рассказал Путину о динамично развивающейся экономике региона
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Обновлено в 08:18
Футбол
Егоров: надо было назначить пенальти в ворота «Спартака»
Решение комиссии: на 13-й минуте арбитр поступил правильно, на 25-й арбитр правильно назначил пенальти, на 60-й надо было назначать 11-метровый в ворота "Спартака", и на 86-й арбитр должен был показать карточку Бакаеву, которая стала бы второй у игрока.
Обновлено в 07:36