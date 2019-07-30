Футбол

Четверо футболистов РПЛ вошли в топ-50 талантов УЕФАМосковский Комсомолец 07:48

Четыре игрока российских футбольных клубов включены в рейтинг талантов, которые должны проявить себя в сезоне 2019–2020.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:24, Вашингтон
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