Футбол
Четверо британцев арестованы в Мадриде перед финалом Лиги чемпионовSport24.ru 04:28
Испанская полиция арестовала четырех британцев накануне финала Лиги чемпионов в Мадриде, сообщает BBC. Они были задержаны за нападения, в том числе на сотрудников полиции.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Происшествия
Общественники проверили оренбургский Следственный изолятор
Обстановку проверяли представители общественно-наблюдательной комиссии.
Обновлено 30 мая в 12:33
Происшествия
В Дзержинске потушили пожар на оборонном заводе
Пожарным удалось справиться с возгоранием на оборонном заводе "Кристалл" в городе Дзержинске, где в субботу произошел взрыв.
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Шоу-бизнес
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов
В Санкт-Петербурге легковой автомобиль въехал в пешеходов, пострадали три человека.
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Авто
Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Пожар на месте столкновения поезда и грузовика в Адыгее потушен
Пожар на месте столкновения пассажирского поезда с грузовой автоцистерной в Адыгее полностью ликвидирован, задержано движение двух пассажирских поездов, в которых находятся свыше 340 пассажиров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Политика
КНР расследует возможное нарушение FedEx интересов китайских клиентов
Китай собирается провести расследование в отношении американской почтовой компании FedEx, которую подозревают в нарушении прав и интересов китайских потребителей.
Обновлено в 13:34
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Космос
Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым
Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
Обновлено в 11:08
Футбол
ПСЖ может предложить 140 млн евро за Роналду
ПСЖ нацелился на нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. В данный момент французы ведут переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем.
Обновлено в 14:07
Футбол
Бывший вице-президент «Монако» Васильев: «Уровень РПЛ точно не растет»
Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев высказал мнение об уровне чемпионата России и отметил, что пока не спешит принимать решение относительно своего будущего.
Обновлено в 11:56
Авто
Новые правила тюнинга автомобилей в России вступили в силу с 1 июня
Новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта вступили в силу с 1 июня в России.
Обновлено в 02:55
Происшествия
AP: власти США подтвердили личность стрелка в Вирджинии
Власти штата Вирджиния подтвердили личность стрелка, открывшего огонь в пятницу вечером в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич, в результате чего погибли 12 человек.
Обновлено в 09:21
Футбол
Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет
Бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни, об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Севильи", за которую он также выступал.
Обновлено в 08:04
Кино
Появилось рабочее название приквела «Игры престолов»
В Сети появилась информация о том, что приквел «Игры престолов» получил рабочее название Bloodmoon («Кровавая ночь»), сообщает REGNUM.
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Музыка
Группа «Фабрика» объявила о кастинге на новую солистку
Обновлено вчера в 18:41
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На Подвойского иномарка сбила 7-летнего мальчика
Автомобилем KIA Rio управлял 33-летний мужчина. Машина сбила вне зоны пешеходного перехода 7-летнего мальчика.
Обновлено в 10:45
Общество
Супрун заявила, что на Украине к 2020 году закроются все детдома
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун сообщила, что правительство начало менять систему поддержки сирот и с 2020 года детей перестанут отдавать в дома ребенка.
Обновлено в 12:13
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак
Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено в 11:38
Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
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Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ
Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес
Стоцкая рассказала об отношениях с Киркоровым
Певица и актриса Анастасия Стоцкая рассказала о своих отношениях с Филиппом Киркоровым.
Обновлено в 11:59
Общество
Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой
Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена
Обновлено в 10:14
Гаджеты
Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro поступили в продажу
Huawei начала продажи новых топовых смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro в Китае значительно дешевле, чем в Европе.
Обновлено в 05:43