Футбол

Четверо британцев арестованы в Мадриде перед финалом Лиги чемпионовSport24.ru 04:28

Испанская полиция арестовала четырех британцев накануне финала Лиги чемпионов в Мадриде, сообщает BBC. Они были задержаны за нападения, в том числе на сотрудников полиции.
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Четыре английских фаната задержаны в Мадриде накануне финала Лиги чемпионов

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Четверо британцев арестованы перед финалом Лиги чемпионов в Мадриде

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Четверо британцев арестованы в Мадриде перед финалом Лиги чемпионов

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