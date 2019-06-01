Четверо британцев арестованы в Мадриде перед финалом Лиги чемпионовSport24.ru 04:28

Испанская полиция арестовала четырех британцев накануне финала Лиги чемпионов в Мадриде, сообщает BBC. Они были задержаны за нападения, в том числе на сотрудников полиции.

Четверо британцев арестованы в Мадриде перед финалом Лиги чемпионов

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