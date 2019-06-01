Четверо британцев арестованы перед финалом Лиги чемпионов в МадридеГазета.Ru 04:52

Четверо британцев арестованы перед финальным матчем Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и лондонским "Тоттенхэмом", который пройдет в Мадриде 1 июня, передает "Советский спорт". По информации "Би-би-си", фанаты были задержаны за нападения, в том числе на сотрудников правоохранительных органов.

Четверо британцев арестованы перед финалом Лиги чемпионов в Мадриде

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