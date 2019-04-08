Четверо американцев погибли при взрыве в АфганистанеRT на русском 15:33

Трое американских военнослужащих и один контрактный работник погибли в результате взрыва близ базы ВВС в афганском Баграме, сообщает штаб операции «Решительная поддержка». Как отмечается, ещё трое военных получили ранения.

Четверо американцев погибли при взрыве в Афганистане

Политика Порошенко назвал себя русскоязычным человеком Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.

Шоу-бизнес Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.

Происшествия Часть Калининграда осталась без света "Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.

Общество В Словакии запретят выступления животных в цирках Отмечается, что при дрессировке и выступлениях запрещено использовать огонь или средства, которые могут причинить животным боль или вызвать у них стресс.

Политика Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко Жена действующего украинского лидера Петра Порошенко Марина родилась вовсе не в Киеве, как гласит официальная информация на сайте президента Украины.

Шоу-бизнес Мужа Светланы Дружининой экстренно прооперировали Мужа Светланы Дружининой экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Футбол Гончаренко предостерёг Чалова от ошибки Рулевой столичного ЦСКА Виктор Гончаренко высоко оценил потенциал лидера команды Фёдора Чалова, а также предостерёг молодого футболиста от возможных ошибок.

Политика Скабеева высказалась о травле в свой адрес Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.

Шоу-бизнес Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.

Армия и оружие Аэропорт в Триполи возобновил работу после атаки авиации Хафтара Международный аэропорт Митига в Триполи возобновил работу после обстрела со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Политика Помпео приедет на границу Венесуэлы и Колумбии Государственный секретарь США Майк Помпео с 11 по 15 апреля посетит Чили, Парагвай, Перу и колумбийскую Кукуту, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Госдепа.

Наука Математики доказали, что «Беовульф» написан одним автором С помощью исследования американских филологов и математиков разрешился многолетний спор о происхождении легендарной англосаксонской поэмы «Беовульф».

Наука Геофизики увидели приливные деформации породы с помощью сейсмических волн Геофизики из Германии придумали способ, с помощью которого можно точно измерять колебания скорости сейсмических волн, связанные с деформациями породы.

Политика Закон о неуважении к власти не поддержало большинство россиян Большая часть россиян считает, что закон направлен на недопущение критики власти. Опрос россиян проводили специалисты «Левада-центра».

Политика Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.

Политика Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.

Политика Порошенко извинился за лозунг про Путина В штабе Зеленского действующему президенту Украины предложили извиниться перед избирателями за лозунг «Или я, или Путин».

Экономика Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.

Кино Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.