Армия и оружие

Четверо американцев погибли при взрыве в АфганистанеRT на русском 15:33

Трое американских военнослужащих и один контрактный работник погибли в результате взрыва близ базы ВВС в афганском Баграме, сообщает штаб операции «Решительная поддержка». Как отмечается, ещё трое военных получили ранения.
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При взрыве в Афганистане погибли четверо американцев

РИА Новости15:09

В Афганистане при взрыве бомбы погибли четверо военных США

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Трое военнослужащих США погибли в результате взрыва в Афганистане

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Четверо американцев погибли при взрыве в Афганистане вблизи базы ВВС в Баграме

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Четверо военных США погибли после взрыва в Афганистане

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