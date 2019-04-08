Армия и оружие
Четверо американцев погибли при взрыве в АфганистанеRT на русском 15:33
Трое американских военнослужащих и один контрактный работник погибли в результате взрыва близ базы ВВС в афганском Баграме, сообщает штаб операции «Решительная поддержка». Как отмечается, ещё трое военных получили ранения.
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