Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрдГазета.Ru 16:53

Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.

Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд

Экономика Три банка из США проверили клиентов на предмет отмывания денег из России Крупнейшие американские банки Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание денег из России, об этом руководители финансовых организаций рассказали на слушаниях в конгрессе, пишет Financial Times.

Политика ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России назначить свою делегацию ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Энергетика Польша потеряла 23 млрд евро из-за газовой монополии России Наимский отметил, что только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья его страна потеряла от 50 до 100 млрд злотых (что по сегодняшнему курсу составляет от 11,7 до 23,35 млрд евро).

Шоу-бизнес Узнавшая о раке Мария Куликова приняла смелое решение Артистка приняла очень смелое решение: вместо тщетных попыток вылечить мать она отвезла ее на отдых.

Политика Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Шоу-бизнес Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.

Кино Новый трейлер фильма «Король Лев» появился в Сети Полноценный трейлер нового фильма студии Disney «Король Лев» был опубликован сегодня на официальном канале компании на YouTube.

Игры Sony добавила возможность сменить ник в PlayStation Network Корпорация Sony добавила возможность изменения имени учетной записи в PlayStation Network.

Политика Генсек ООН призвал возобновить политический диалог в Ливии Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что кровопролитие в Ливии ещё можно остановить, но до этого необходимо заново запустить политический диалог по урегулированию многолетнего конфликта в стране.

Происшествия Три человека пострадали при ДТП в Южно-Сахалинске Очевидцы аварии помогли выбраться из автомобиля трем молодым людям. Subaru Forester потушили пожарные.

Происшествия Кабмин выступил за ужесточение наказания за «пьяные» ДТП Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, предложение по ужесточению уголовного наказания для пьяных водителей, по вине которых погибли или серьёзно пострадали люди, будет оформлено в отдельный законопроект.

Происшествия Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.

Транспорт ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.

Политика Саммит ЕС согласовал новую отсрочку Brexit Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.

Политика Руководитель пограничной службы США подал в отставку Исполняющий обязанности главы пограничной службы США Рональд Вителло подал в отставку, сообщает газета The Daily Beast.

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Космос Рогозин назначил новый состав Научно-технического совета Роскосмоса Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин утвердил состав и секции нового Научно-технического совета (НТС) корпорации.

Здоровье В России могут запретить рекламу детских молочных смесей Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, предлагающий запретить рекламу детских смесей для замены грудного вскармливания.