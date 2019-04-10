Экономика
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрдГазета.Ru 16:53
Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
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Экономика
Три банка из США проверили клиентов на предмет отмывания денег из России
Крупнейшие американские банки Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание денег из России, об этом руководители финансовых организаций рассказали на слушаниях в конгрессе, пишет Financial Times.
Обновлено в 19:18
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России назначить свою делегацию
ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:59
Энергетика
Польша потеряла 23 млрд евро из-за газовой монополии России
Наимский отметил, что только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья его страна потеряла от 50 до 100 млрд злотых (что по сегодняшнему курсу составляет от 11,7 до 23,35 млрд евро).
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес
Узнавшая о раке Мария Куликова приняла смелое решение
Артистка приняла очень смелое решение: вместо тщетных попыток вылечить мать она отвезла ее на отдых.
Обновлено в 08:16
Политика
Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН
Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 18:23
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа
Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено в 09:45
Общество
15 апреля начнут раздавать «Ленинградские гектары»
Обновлено в 10:56
Кино
Новый трейлер фильма «Король Лев» появился в Сети
Полноценный трейлер нового фильма студии Disney «Король Лев» был опубликован сегодня на официальном канале компании на YouTube.
Обновлено в 08:28
Общество
Власти Петербурга собрались ввести сбор для иностранных туристов
В Санкт-Петербурге планируют ввести посуточный сбор для иностранных туристов.
Обновлено в 10:37
Музыка
Гребенщиков: «Россия гниет, но я не вижу в этом ничего печального»
На вопрос, что из русской музыки музыкант слушал в последнее время, Гребенщиков затруднился ответить, но назвал группу Tequilajazzz.
Обновлено в 09:23
Игры
Sony добавила возможность сменить ник в PlayStation Network
Корпорация Sony добавила возможность изменения имени учетной записи в PlayStation Network.
Обновлено в 12:54
Политика
Генсек ООН призвал возобновить политический диалог в Ливии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что кровопролитие в Ливии ещё можно остановить, но до этого необходимо заново запустить политический диалог по урегулированию многолетнего конфликта в стране.
Обновлено в 17:43
Политика
Ольгу Скабееву вызвала на дебаты украинская журналистка
Обновлено в 17:43
Общество
Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель
Обновлено в 17:49
Происшествия
Три человека пострадали при ДТП в Южно-Сахалинске
Очевидцы аварии помогли выбраться из автомобиля трем молодым людям. Subaru Forester потушили пожарные.
Обновлено в 18:01
Происшествия
В администрации Дербентского района проходят обыски
Обновлено в 03:51
Происшествия
Кабмин выступил за ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, предложение по ужесточению уголовного наказания для пьяных водителей, по вине которых погибли или серьёзно пострадали люди, будет оформлено в отдельный законопроект.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Футбол
«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов
Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:01
Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Политика
Саммит ЕС согласовал новую отсрочку Brexit
Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.
Обновлено в 19:10
Политика
Руководитель пограничной службы США подал в отставку
Исполняющий обязанности главы пограничной службы США Рональд Вителло подал в отставку, сообщает газета The Daily Beast.
Обновлено в 19:47
Политика
Депутат Алимова отказалась удалять матерный пост
Обновлено в 07:11
Экономика
Акционер Boeing подал иск к компании после крушений 737 Max
Как говорится в иске, компания вводила инвесторов в заблуждение, когда утверждала, что "Boeing 737 Мах самый безопасный самолет".
Обновлено в 20:07
Космос
Рогозин назначил новый состав Научно-технического совета Роскосмоса
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин утвердил состав и секции нового Научно-технического совета (НТС) корпорации.
Обновлено в 19:54
Здоровье
В России могут запретить рекламу детских молочных смесей
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, предлагающий запретить рекламу детских смесей для замены грудного вскармливания.
Обновлено в 06:41
Наука
На рассекреченных снимках шпионов U2 нашли следы древних цивилизаций
Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.
Обновлено в 05:30