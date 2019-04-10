Экономика
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрдГазета.Ru 16:53
Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
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Технологии
Искусственный интеллект и бизнес
Рост ВВП по разным странам мира в зависимости от ИИ Согласно прогнозам, развитие искусственного интеллекта станет одной из главных рыночных тенденций и возможностью для эффективного бизнеса.
Обновлено вчера в 03:15
Культура
В Москве после продолжительной болезни умерла писательница Наталья Шмелькова
Известность Шмельковой принесли воспоминания о Венедикте Ерофееве. Шмелькова была последней спутницей писателя.
Обновлено в 20:10
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Экономика
Переход на низкооплачиваемую работу грозит миллионам россиян
Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование и выяснили, что примерно трем миллионам россиян грозит переход на низкооплачиваемую работу.
Обновлено в 02:34
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Футбол
Смоллинг разбил Месси нос, судья не назначил даже штрафного
Обновлено в 16:39
Политика
В Германии назвали санкции США нарушением международного права
Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
Обновлено в 18:49
Наука
В Турции обнаружен древнейший в мире торговый корабль с грузом слитков
В Средиземном море у побережья Турции подводные археологи нашли затонувшее 3600 лет назад торговое судно, сообщил 10 апреля журналистам представитель Средиземноморского университета Антальи.
Обновлено в 16:21
Авто
Автомобили, которые признали самыми красивыми за 100 лет
Авторитетный немецкий журнал Auto Bild составил список 100 самых красивых автомашин начиная с 1920-х годов прошлого века.
Обновлено в 10:07
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 15:00
Происшествия
ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в подмосковной Коломне
Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, группировка ИГ (запрещена в РФ) опубликовала заявление о своей причастности к взрыву в Московской области, который произошел 8 апреля.
Обновлено в 19:43
Хоккей
Профсоюз игроков НХЛ подал апелляцию на дисквалификацию Войнова
Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги НХЛ (NHLPA) от имени российского защитника Вячеслава Войнова опротестовал решение лиги дисквалифицировать хоккеиста на будущий сезон, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:00
Авто
Subaru анонсировала новый Outback
Компания Subaru анонсировала премьеру нового поколения универсала Outback, который покажут в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Здоровье
Эксперт рассказал о вреде кальянов
Кальян, как утверждают эксперты, может стать причиной ряда инфекционных заболеваний.
Обновлено в 17:04
Футбол
Фанаты «Аякса» мешали игрокам «Ювентуса» выспаться
Стоит отметить, что подобный трюк поклонники "Аякса" использовали и перед матчем против "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 12:11
Путешествия
Экзотическая Африка привлечет туристов неизведанными маршрутами
Для отечественного туриста Африка все еще является достаточно новым направлением отдыха, в особенности если речь идет об удаленных странах.
Обновлено в 16:24
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Общество
Восточный обход: когда запустят и пойдет ли через Академгородок
По данным Сибуправтодора, завершить строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска планируется в 2021 году.
Обновлено в 17:39
Экономика
Группа «Черкизово» отказалась от SPO
Крупнейший в России производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Обновлено в 15:58
Здоровье
Участницы проекта «Расцветай» узнали о важности любви к себе
Три финалистки конкурса «Расцветай!», организаторами которого выступили Издательский дом «Волгоградская правда» и фитнес-клуб «X-Fit Волгоград», приняли участие в фитнес-консультации, пообщались с психологом и позанимались на первой персональной тренировке.
Обновлено в 12:08
Космос
ОАЭ планируют купить у России корабль «Союз»
ОАЭ планируют купить у «Роскосмоса» корабль «Союз» для запуска на орбиту Земли двух космонавтов, рассказал в интервью РИА «Новости» исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
Обновлено в 21:03
Общество
Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите
Обновлено в 05:18
Футбол
Адвокат Кокорина: все свидетели показывают позицию наших доверителей
Все свидетели показывают позицию наших доверителей.
Обновлено в 13:11
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Хоккей
Знарок возглавит «Спартак». Контракт будет подписан по схеме «1+1»
Контракт будет подписан по схеме «1+1», — сказал Жамнов.
Обновлено в 13:31