Экономика

Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрдГазета.Ru 16:53

Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
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Bloomberg: в США чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд

ТАСС17:26

Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на более чем $1 млрд

РБК20:22

Чешский миллиардер обвинен в мошенничестве на миллиард долларов

Российская газета20:09

Хедж-фонд в США требует $3 млрд в иске к чешскому миллиардеру Витеку

ПРАЙМ18:04

В США чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на $1 млрд

Известия21:49

Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд

Газета.Ru16:53

В США назвали миллиардера Витека из Чехии крупным мошенником

REGNUM19:27
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Футбол

Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский "Манчестер Юнайтед" на поле стадиона "Олд Траффорд" проиграл испанской "Барселоне" со счетом 0:1. Манкунианцы пропустили быстрый гол в начале первого тайма и так и не смогли отыграться.
Обновлено в 16:55
Экономика

Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка

В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:50
Авто

Составлен рейтинг самых популярных новых иномарок в РФ

Обновлено в 18:12
Политика

Госдуме предложат ввести штрафы за неуважение власти к народу

Лев Шлосберг разработал законопроект, согласно которому представителей власти будут штрафовать за неуважение к народу на сумму до 1 млн рублей.
Обновлено в 09:02
Хоккей

«Тампа-Бэй» уступила «Коламбусу» в матче плей-офф НХЛ

Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес

Алексей Булдаков спасал других, но не берег себя

Коллега Булдакова, актриса Наталья Филиппова призналась, что в трудный момент жизни Алексей Иванович спас ее от суицида.
Обновлено в 13:38
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Общество

Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества

Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию

Обновлено в 21:48
Авто

Эксперты из Германии оценили российское топливо

Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Политика

ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit

Европейский союз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября текущего года.
Обновлено в 19:53
Политика

Сергей Шойгу не позволил подрывать веру военнослужащих в руководство

Обновлено в 08:11
Политика

Аваков выступил против решения Порошенко

Обновлено в 09:45
Происшествия

На Алтае прекратили дело обвиняемого в экстремизме Антона Ангела

Следователь выписал постановление о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого в экстремизме жителя Алтайского края Антона Ангела, сообщает «Правозащита Открытки», адвокат которой Андрей Миллер представлял интересы обвиняемого.
Обновлено в 13:46
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Общество

В усадьбе Люблино в Москве обнаружили скульптуру XVIII века

Строители обнаружили мраморную скульптуру XVIII века во время работ по благоустройству в усадьбе Люблино в Москве.
Обновлено в 15:56
Авто

Euro NCAP оценил безопасность Range Rover Evoque и Citroen C5 Aircross

Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов оценил защиту взрослых пассажира и водителя на 89%.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие

Пистолет «Удав» допустили к серийному производству

Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.
Обновлено в 20:30
Наука

Белок может сигнализировать о проблемах с печенью

Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Политика

Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал наносить удары по тем, кто уверен в возможности поставить страну на колени с помощью санкций, передает Yonhap со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.
Обновлено в 22:26
Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 22:01
Происшествия

Назван претендент на пост главного полицейского Свердловской области

В администрацию президента РФ представлены документы о назначении на должность начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майора полиции Николая Аксенова.
Обновлено в 05:09
Хоккей

«Айлендерс» повели в серии с «Питтсбургом», несмотря на 2 очка Малкина

Обновлено в 22:51
Путешествия

Федор Конюхов попал в новый шторм

Обновлено в 22:13
Шоу-бизнес

Покойная Началова соединила Долину с молодым певцом

Покойная подруга соединила Александра Панайотова с легендарной артисткой Ларисой Долиной – крестной матерью ее дочери Веры.
Обновлено в 09:23
Технологии

Рогозин рассказал о формировании «пула друзей Роскосмоса»

В пул вошли представители ряда предприятий ракетно-космической отрасли, бизнеса и одного министерство.
Обновлено в 19:27
Шоу-бизнес

Узнавшая о раке Мария Куликова приняла смелое решение

Артистка приняла очень смелое решение: вместо тщетных попыток вылечить мать она отвезла ее на отдых.
Обновлено в 08:16
Общество

В Японии открылась железнодорожная станция без входа и выхода

На юге Японии открылась железнодорожная станция, которая функционирует исключительно как смотровая площадка, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 17:27
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Radovan Vitek
Чешский предприниматель
Czech billionaire real estate developer, and majority shareholder in CPI Property Group, now merged with ORCO Property Group S.A., through a hostile takeover.
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