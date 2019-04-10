Экономика
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрдГазета.Ru 16:53
Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
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Футбол
Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский "Манчестер Юнайтед" на поле стадиона "Олд Траффорд" проиграл испанской "Барселоне" со счетом 0:1. Манкунианцы пропустили быстрый гол в начале первого тайма и так и не смогли отыграться.
Обновлено в 16:55
Экономика
Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка
В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:50
Авто
Составлен рейтинг самых популярных новых иномарок в РФ
Обновлено в 18:12
Политика
Госдуме предложат ввести штрафы за неуважение власти к народу
Лев Шлосберг разработал законопроект, согласно которому представителей власти будут штрафовать за неуважение к народу на сумму до 1 млн рублей.
Обновлено в 09:02
Хоккей
«Тампа-Бэй» уступила «Коламбусу» в матче плей-офф НХЛ
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес
Алексей Булдаков спасал других, но не берег себя
Коллега Булдакова, актриса Наталья Филиппова призналась, что в трудный момент жизни Алексей Иванович спас ее от суицида.
Обновлено в 13:38
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Общество
Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества
Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию
Обновлено в 21:48
Авто
Эксперты из Германии оценили российское топливо
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Политика
ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit
Европейский союз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября текущего года.
Обновлено в 19:53
Политика
Аваков выступил против решения Порошенко
Обновлено в 09:45
Происшествия
На Алтае прекратили дело обвиняемого в экстремизме Антона Ангела
Следователь выписал постановление о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого в экстремизме жителя Алтайского края Антона Ангела, сообщает «Правозащита Открытки», адвокат которой Андрей Миллер представлял интересы обвиняемого.
Обновлено в 13:46
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Общество
В усадьбе Люблино в Москве обнаружили скульптуру XVIII века
Строители обнаружили мраморную скульптуру XVIII века во время работ по благоустройству в усадьбе Люблино в Москве.
Обновлено в 15:56
Авто
Euro NCAP оценил безопасность Range Rover Evoque и Citroen C5 Aircross
Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов оценил защиту взрослых пассажира и водителя на 89%.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
Пистолет «Удав» допустили к серийному производству
Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.
Обновлено в 20:30
Наука
Белок может сигнализировать о проблемах с печенью
Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Политика
Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал наносить удары по тем, кто уверен в возможности поставить страну на колени с помощью санкций, передает Yonhap со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.
Обновлено в 22:26
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 22:01
Происшествия
Назван претендент на пост главного полицейского Свердловской области
В администрацию президента РФ представлены документы о назначении на должность начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майора полиции Николая Аксенова.
Обновлено в 05:09
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм
Обновлено в 22:13
Шоу-бизнес
Покойная Началова соединила Долину с молодым певцом
Покойная подруга соединила Александра Панайотова с легендарной артисткой Ларисой Долиной – крестной матерью ее дочери Веры.
Обновлено в 09:23
Технологии
Рогозин рассказал о формировании «пула друзей Роскосмоса»
В пул вошли представители ряда предприятий ракетно-космической отрасли, бизнеса и одного министерство.
Обновлено в 19:27
Шоу-бизнес
Узнавшая о раке Мария Куликова приняла смелое решение
Артистка приняла очень смелое решение: вместо тщетных попыток вылечить мать она отвезла ее на отдых.
Обновлено в 08:16
Общество
В Японии открылась железнодорожная станция без входа и выхода
На юге Японии открылась железнодорожная станция, которая функционирует исключительно как смотровая площадка, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 17:27