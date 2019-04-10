Экономика
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрдГазета.Ru вчера в 16:53
Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
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Политика
Самые масштабные в истории парламентские выборы стартовали в Индии
Как отмечается, парламентские выборы пройдут 29 штатах и на семи союзных территориях Индии.
Обновлено вчера в 23:42
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Народный артист России Геннадий Фролов умер в возрасте 81 года, сообщила ТАСС в среду заведующая литературной частью театра "Современник" Евгения Кузнецова.
Обновлено вчера в 12:46
Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН
Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Шоу-бизнес
Молодая супруга Цекало Дарина Эрвин опубликовала снимок топлес
Молодая супруга Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала в социальной сети откровенное изображение.
Обновлено вчера в 13:23
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Россия запретила поставки яблок и груш из Белоруссии
Обновлено вчера в 07:29
Наука
Фото черной дыры: Россия оказалась на обочине научного праздника
Россия в научном плане давным-давно находится на обочине научного прогресса.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Гидрометцентр разрешил водителям в Москве заменить зимнюю резину
Обновлено вчера в 11:20
Здоровье
В Тюмени врач отказалась принимать плохо разговаривающего ребенка
Ребенок «мало говорит, кое-что на своем тарабарском» — женщина предложила «услуги переводчика» с «детского языка», но медик отказалась.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Российский газ предложили перевозить на атомных подлодках
Обновлено вчера в 09:44
Космос
ОАЭ хотят купить у «Роскосмоса» корабль «Союз»
Эмираты планируют организовать пилотируемую миссию с отправкой на орбиту, для этого им необходим космический корабль, и сейчас ОАЭ проводят переговоры с "Роскосмосом" о закупке "Союза", сообщил Крикалев, уточнив, что речь идет о приобретении двух мест, поскольку командиром корабля, согласно закону, может быть только гражданин России.
Обновлено в 00:09
Общество
Средняя зарплата в Свердловской области составила 38 тысяч рублей
38 тысяч 084 рубля составила средняя зарплата в феврале текущего года в Свердловской области.
Обновлено в 00:26
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм
Обновлено вчера в 22:13
Авто
Гибрид Karma Revero получил коллекционную версию
Выпущенный в единичном экземпляре гибрид Karma Revero Black Ocean воплощает в себе новое направление бизнеса компании — создание коллекционных автомобилей по индивидуальному заказу.
Обновлено вчера в 07:49
Наука
Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции
«Найдено судно, на котором перевозились самые ранние промышленные изделия в мире», — пояснил чиновник.
Обновлено вчера в 10:29
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
Обновлено 09 апреля в 12:54
Хоккей
Олег Знарок станет главным тренером хоккейного «Спартака»
Генеральный директор хоккейного «Спартака» Алексей Жамнов анонсировал назначение Олега Знарка на пост главного тренера команды.
Обновлено вчера в 14:36
Политика
Саммит ЕС согласовал новую отсрочку Brexit
Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Астрологи: эти 3 знака зодиака найдут в апреле любовь
Особых изменений астрологи не обещают Скорпионам, однако во второй половине месяца люди, рожденные под этим знаком, будут чувствовать спокойствие и умиротворение.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
В Химках молодой человек застрелил из ружья свою мать
Как стало известно РЕН ТВ, в полицию обратилась супруга мужчины, которая заявила, что ночью 10 апреля ее муж застрелил из отцовского ружья свою 54-летнюю мать.
Обновлено вчера в 17:45
Хоккей
«Тампа» Кучерова проиграла в первом матче плей-офф НХЛ после 3:0
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в подмосковной Коломне
Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, группировка ИГ (запрещена в РФ) опубликовала заявление о своей причастности к взрыву в Московской области, который произошел 8 апреля.
Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Григорович» применил «Калибры» на учениях
Экипаж российского фрегата «Адмирал Григорович» Черноморского флота принял участие в специальных манёврах во время контрольной проверки после зимнего периода подготовки.
Обновлено вчера в 08:25
Общество
Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами
Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
За сигнал о минировании вокзала Красноярска лжеца отправили в колонию
Следователям удалось доказать, что в декабре 2018 года пьяный мужчина находился на привокзальной площади железнодорожного вокзала Красноярска и позвонил из хулиганских побуждений в службу "102".
Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено вчера в 05:54
Происшествия
У китайского арендатора забирают томский лес
О результатах выезда комиссии генпрокуратуры РФ в Томскую область рассказал руководитель ведомства Юрий Чайка.
Обновлено вчера в 06:28