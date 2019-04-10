Экономика

Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрдГазета.Ru вчера в 16:53

Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
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Bloomberg: в США чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд

ТАССвчера в 17:26

Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на более чем $1 млрд

РБКвчера в 20:22

Чешский миллиардер обвинен в мошенничестве на миллиард долларов

Российская газетавчера в 20:09

Хедж-фонд в США требует $3 млрд в иске к чешскому миллиардеру Витеку

ПРАЙМвчера в 18:04

В США чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на $1 млрд

Известиявчера в 21:49

Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд

Газета.Ruвчера в 16:53

В США назвали миллиардера Витека из Чехии крупным мошенником

REGNUMвчера в 19:27
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Политика

Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Авто

Названы кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива

Обновлено вчера в 09:05
Политика

Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Brexit

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Brexit на фоне согласования очередной отсрочки выхода Великобритании из ЕС.
Обновлено в 00:23
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Хоккей

«Даллас» на выезде обыграл «Нэшвилл»

"Даллас" выиграл у "Нэшвилла" (3:2) в матче первого раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:17
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:46
Игры

Albion Online стала условно-бесплатной

Студия Sandbox Interactive, как и обещала, сделала бесплатной свою онлайновую ролевую игру Albion Online.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

В Анапе пятилетний мальчик погиб, упав в канализационный колодец

Пятилетний мальчик в среду погиб, упав в канализационный колодец в селе Супсех в Анапе.
Обновлено вчера в 11:55
Общество

Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель

Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет.
Обновлено вчера в 17:49
Политика

СМИ сообщили об отстранении президента и правительства Судана военными

Как сообщает СМИ, армия анонсирует создание военного совета, который будет осуществлять руководство страной на время переходного периода.
Обновлено в 01:21
Футбол

«Барселона» впервые сумела победить «МЮ» на «Олд Траффорд»

Обновлено вчера в 19:45
Экономика

В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону

Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Игры

«Яндекс» научил «Алису» угадывать города по фотографии

Механика игры простая: пользователю показывают случайную фотографию с «Яндекс.карт», а пользователь угадывает, в каком из четырех городов России она сделана.
Обновлено вчера в 08:35
Путешествия

Федор Конюхов попал в новый шторм

Обновлено вчера в 22:13
Армия и оружие

Турция и США поссорились из-за российских С-400

Обновлено вчера в 11:00
Кино

Чем закончится «Игра престолов», рассказал актер

Интернет-портал «Ньюинформ» опубликовал интервью с актером Михаилом Черняком, который в сериале "Игра престолов" дублировал на русский язык Питера Динклейджа в роли Тириона Ланнистера.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

Пожар возник на территории Храма Христа Спасителя в Москве

Обновлено в 01:31
Происшествия

В Екатеринбурге СК начал проверку после взрыва в квартире

Обновлено вчера в 08:55
Технологии

Рогозин рассказал про формирование «пула друзей Роскосмоса»

Госкорпорация "Роскосмос" сформировала "пул друзей Роскосмоса", составленный из числа представителей предприятий ракетно-космической отрасли, институтов развития и бизнеса.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия

СК просит перевести Майкла Калви из СИЗО под домашний арест

В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении обвиняемого Калви, — сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено вчера в 06:23
Космос

Компания по уборке космического мусора привлекла более $100 млн

Японская Astroscale, которая намерена заняться уборкой космического мусора, привлекла инвестиции в размере $102 млн, сообщает Financial Times.
Обновлено вчера в 08:45
Транспорт

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:26
Армия и оружие

Новый российский пистолет «Удав» допустили к серийному производству

В России завершила свою работу межведомственная комиссия, которая принимает решение о допуске пистолета «Удав» к серийному производству, сообщил индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Сергей Абрамов.
Обновлено в 00:48
Гаджеты

Телефон Apple 1993 года показали на видео

Презентация Apple W.A.L.T. прошла в 1993 году. В нем установлен сенсорный экран, а управление происходит со стилуса.
Обновлено вчера в 07:24
Наука

Останки нового вида людей были найдены на Филиппинах

Останки ранее неизвестного вида людей были найдены на филиппинском острове Лусон.
Обновлено вчера в 22:25
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Общество

Вячеслав Володин проведет два дня в Саратовской области

Предполагается, что глава нижней палаты парламента встретится с жителями региона, обсудит вопросы развития Саратовской агломерации, сохранения объектов историко-культурного наследия и посетит ряд строительных площадок.
Обновлено в 01:36
Общество

Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами

Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
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Radovan Vitek
Чешский предприниматель
Czech billionaire real estate developer, and majority shareholder in CPI Property Group, now merged with ORCO Property Group S.A., through a hostile takeover.
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