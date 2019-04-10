Экономика
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрдГазета.Ru вчера в 16:53
Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
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Политика
Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН
Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Авто
Названы кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Brexit
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Brexit на фоне согласования очередной отсрочки выхода Великобритании из ЕС.
Обновлено в 00:23
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Хоккей
«Даллас» на выезде обыграл «Нэшвилл»
"Даллас" выиграл у "Нэшвилла" (3:2) в матче первого раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:17
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:46
Игры
Albion Online стала условно-бесплатной
Студия Sandbox Interactive, как и обещала, сделала бесплатной свою онлайновую ролевую игру Albion Online.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
В Анапе пятилетний мальчик погиб, упав в канализационный колодец
Пятилетний мальчик в среду погиб, упав в канализационный колодец в селе Супсех в Анапе.
Обновлено вчера в 11:55
Общество
Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель
Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
СМИ сообщили об отстранении президента и правительства Судана военными
Как сообщает СМИ, армия анонсирует создание военного совета, который будет осуществлять руководство страной на время переходного периода.
Обновлено в 01:21
Футбол
«Барселона» впервые сумела победить «МЮ» на «Олд Траффорд»
Обновлено вчера в 19:45
Экономика
В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону
Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Игры
«Яндекс» научил «Алису» угадывать города по фотографии
Механика игры простая: пользователю показывают случайную фотографию с «Яндекс.карт», а пользователь угадывает, в каком из четырех городов России она сделана.
Обновлено вчера в 08:35
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм
Обновлено вчера в 22:13
Армия и оружие
Турция и США поссорились из-за российских С-400
Обновлено вчера в 11:00
Кино
Чем закончится «Игра престолов», рассказал актер
Интернет-портал «Ньюинформ» опубликовал интервью с актером Михаилом Черняком, который в сериале "Игра престолов" дублировал на русский язык Питера Динклейджа в роли Тириона Ланнистера.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
В Екатеринбурге СК начал проверку после взрыва в квартире
Обновлено вчера в 08:55
Технологии
Рогозин рассказал про формирование «пула друзей Роскосмоса»
Госкорпорация "Роскосмос" сформировала "пул друзей Роскосмоса", составленный из числа представителей предприятий ракетно-космической отрасли, институтов развития и бизнеса.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
СК просит перевести Майкла Калви из СИЗО под домашний арест
В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении обвиняемого Калви, — сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено вчера в 06:23
Космос
Компания по уборке космического мусора привлекла более $100 млн
Японская Astroscale, которая намерена заняться уборкой космического мусора, привлекла инвестиции в размере $102 млн, сообщает Financial Times.
Обновлено вчера в 08:45
Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:26
Армия и оружие
Новый российский пистолет «Удав» допустили к серийному производству
В России завершила свою работу межведомственная комиссия, которая принимает решение о допуске пистолета «Удав» к серийному производству, сообщил индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Сергей Абрамов.
Обновлено в 00:48
Гаджеты
Телефон Apple 1993 года показали на видео
Презентация Apple W.A.L.T. прошла в 1993 году. В нем установлен сенсорный экран, а управление происходит со стилуса.
Обновлено вчера в 07:24
Наука
Останки нового вида людей были найдены на Филиппинах
Останки ранее неизвестного вида людей были найдены на филиппинском острове Лусон.
Обновлено вчера в 22:25
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Общество
Вячеслав Володин проведет два дня в Саратовской области
Предполагается, что глава нижней палаты парламента встретится с жителями региона, обсудит вопросы развития Саратовской агломерации, сохранения объектов историко-культурного наследия и посетит ряд строительных площадок.
Обновлено в 01:36
Общество
Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами
Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00