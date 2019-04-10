Экономика
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрдГазета.Ru 16:53
Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к домашним родам
Обновлено в 12:00
Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу
Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
35-летняя жена Алека Болдуина потеряла пятого ребенка
На прошлой неделе 35-летняя супруга Алека Болдуина Хилария поделилась с поклонниками печальной новостью: она беременна в пятый раз, но находится на грани выкидыша.
Обновлено в 15:30
Происшествия
На Алтае прекратили уголовное дело за экстремизм «ВКонтакте»
В Барнауле прекратили уголовное дело против местного жителя Антона Ангела, которого обвиняли в экстремизме за репосты «Вконтакте».
Обновлено в 14:18
Здоровье
Der Spiegel (Германия): «Если ваш ребенок умрет, вам придется жить с чувством своей вины» (Der Spiegel)
Шпигель: Типичный человек, скептически относящийся к прививкам, согласно стереотипу, имеет высшее образование и живет в крупном городе.
Обновлено в 18:15
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес
Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа
Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено в 09:45
Здоровье
Мэр Нью-Йорка объявил режим ЧС из-за вспышки кори
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио ввел в городе режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки заболеваемости корью в районе Бруклин.
Обновлено в 01:06
Гаджеты
Sony представила дисплей с разрешением 16К
Обновлено в 12:08
Футбол
«Ювентус» сыграл вничью с «Аяксом» в первом матче четвертьфинала ЛЧ
Футболисты амстердамского "Аякса" сыграли вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:53
Авто
Компания Subaru анонсировала новый Subaru Outback
Автобренд Subaru показал первое изображение модели Subaru Outback следующего поколения, чей дебют запланирован в рамках автосалона в Нью-Йорке через неделю.
Обновлено в 12:12
Авто
До России добрался обновленный пикап Isuzu D-Max
Нынешний пикап Isuzu D-Max увидел свет в 2011 году, но на российском рынке появился только осенью 2016-го.
Обновлено в 13:01
Авто
Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году
Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Общество
Власти Швейцарии предложили отказаться от стратегических запасов кофе
Швейцарское федеральное управление по национальному экономическому снабжению (FONES) предложило исключить кофе из стратегических резервов, сообщается на сайте правительства страны.
Обновлено в 16:57
Общество
Phononic раскрыл предпочтения потребителей в отношении продуктовых магазинов
Компания «Phononic» опубликовала свой ежегодный отчет «Store of the Future 2019», раскрывающий потребительские предпочтения в отношении продуктовых магазинов.
Обновлено в 17:15
Музыка
Ольга Бузова поддержала Сергея Лазарева после критики в Сети
Ольга Бузова неоднократно находилась под натиском хейтеров, поэтому стала на защиту Лазарева, опубликовав на просторах Instagram видео, где она подпевает представленной на конкурс композиции коллеги.
Обновлено в 13:17
Наука
Белок может сигнализировать о проблемах с печенью
Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов заявил, что жена не просит у него денег
Недавно Дмитрий Тарасов рассказал, что его супруга пока не работает.
Обновлено в 10:36
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм и гребет голодным
Обновлено в 16:44
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
Обновлено вчера в 21:11
Общество
Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».
Обновлено в 10:21
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Авиадебоширка показала, что у неё под юбкой
Обновлено в 01:49
Происшествия
В Ростове 13 человек пострадали при столкновении автобусов
В результате происшествия пострадали 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Обновлено в 08:43
Технологии
Рогозин сформировал «пул друзей Роскосмоса»
Госкорпорация "Роскосмос" по поручению гендиректора Дмитрия Рогозина сформировала "пул друзей Роскосмоса" из представителей предприятий ракетно-космической отрасли, представителей институтов развития и бизнеса, говорится в документе госкорпорации, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 17:10
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46